Razkol znotraj Evrope nevarnejši od brexita

Nekateri ekonomisti in komentatorji napovedujejo, da je lahko v letošnjem letu za prihodnost Evropske unije čedalje večji razkol med »vzhodnoevropskimi totalitarci« in zagovorniki zahodnih liberalnih vrednot nevarnejši kot brexit.

»Evropska politika do migrantov je pogorela. Jasno je, da prebivalci Evrope nočejo migrantov, medtem ko nekateri evropski voditelji še vedno vztrajajo pri tej propadli politiki,« je izjavil madžarski premier Viktor Orbán, ki je v Budimpešti gostil svojega novega poljskega kolega Mateusza Morawieckega. Ta je bil na prvem obisku v tujini, odkar so ga decembra postavili za novega predsednika poljske vlade. Tudi sam je po srečanju z gostiteljem govoril o problemu, zaradi katerega je Bruselj vložil tožbo proti njunima državama in Češki. »Strogo zavračamo pristop, da bi državam članicam EU vsilili migrantske kvote, saj z njim kratijo suverenost odločanja teh držav,« je povedal Marowiecki.