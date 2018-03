Rekordna Putinova zmaga

Drugouvrščeni Pavel Grudinin meni, da so bile to »najbolj umazane volitve na postsovjetskem prostranstvu«.

Odkar v Rusiji volijo predsednika države, ni še nihče dosegel tako visokega rezultata, kakor ga je na nedeljskih volitvah 65-letni Vladimir Putin. Po še vedno neuradnih podatkih in po preštetih 99,84 odstotka glasovnic je zbral kar 76,66 odstotka glasov.

Čeprav uradni podatki ne bodo znani še dober teden, med katerim bo centralna volilna komisija preverila morebitne pritožbe zaradi nepravilnosti med glasovanjem, je že zdaj jasno, da vse od junija 1991, ko so še v obdobju Sovjetske zveze prebivalci Ruske sovjetske federativne socialistične republike prvič sami izbirali svojega voditelja, ni še noben predsednik države dobil tako velike podpore volivcev.

Tudi skoraj 68-odstotna volilna udeležba je bila primerljiva z dosedanjimi in celo večja kot pred šestimi leti, čeprav je opozicijski politik Aleksej Navalni, ki zaradi kaznovanosti ni smel kandidirati, pozval k bojkotu volitev.

V nedeljo zvečer je vidno navdušeni zmagovalec pozdravil množico, ki se je v Moskvi zbrala na praznovanju četrte obletnice ruske priključitve prej ukrajinskega polotoka Krim, kjer je zanj v nedeljo glasovalo več kot 92 odstotkov volivcev. Pozneje je Putin novinarjem napovedal spremembe v vladi, o podrobnostih ni govoril, je pa dodal, da se bo to zgodilo šele po inavguraciji. A opozicijski komentatorji so ugotavljali, da se Rusiji obeta še šest let istega.

Pavel Grudinin je zbral manj kot 12 odstotkov glasov in pristal na drugem mestu. Foto: Kirill Kudryavstev/AFP

Za drugouvrščenega kandidata komunistične partije Pavla Grudinina, ki je zbral manj kot 12 odstotkov glasov, so bile to »najbolj umazane volitve na postsovjetskem prostranstvu«, najbolj razočaran pa je bil šestkratni veteran predsedniških volitev, vodja liberalnih demokratov Vladimir Žirinovski, ki je z manj kot šestimi odstotki glasov pristal na tretjem mestu. Napovedal je, da se njegovi državi obeta dosmrtni voditelj in da čez šest let sploh ne bo več predsedniških volitev.



Ruska državna volilna komisija je predstavila za zdaj še neuradne rezultate nedeljskih volitev. Foto: Reuters



Ko so Putina vprašali, ali bo ponovil »trik« z ustavo, ki dopušča le dva zaporedna predsedniška mandata, in se po koncu novega mandata spet za šest let umaknil na premiersko mesto, da bo lahko leta 2030 ponovno kandidiral za predsednika, je v smehu odgovoril: »Dajmo sešteti. Kaj res mislite, da bom tu sedel vse do svojega stotega rojstnega dne?«