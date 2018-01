Reševanje klinično mrtvega dublinskega sistema

Bruselj – Dublin, kot ga poznamo, je mrtev, je v intervjuju­ dejal evropski komisar za migracije Dimitris Avramopulos. Po irskem glavnem mestu po­imenovani del azilne zakonodaje EU ostaja ena izmed najbolj žgočih evropskih tem.



Velika migracijska kriza v letih 2015 in 2016 ter njene posledice so razkrile številne pomanjkljivosti dublinske uredbe. Veliko stvari urejajo šele v sodnih postopkih. Ena od prelomnih odločitev je bila julija lani sodba sodišča EU o primeru Ahmada Shamieha in odgovornosti Hrvaške za obravnavo njegove prošnje za azil ne glede na begunski val. Članice EU se sicer strinjajo, da bi morali azilni sistem Unije povsem prenoviti, toda jabolko spora ostaja obveznost sprejetja kvote prosilcev za azil v času največjih kriz in prevelike obremenitve vstopnih držav.