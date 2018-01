Romana Tomc odgovor glede otroških dodatkov v Avstriji išče pri evropski komisiji

Bruselj − Evropska poslanka Romana Tomc (EPP/SDS) je zaskrbljena zaradi nedavne odločitve avstrijske vlade o znižanju otroškega dodatka za v tujini živeče otroke zaposlenih v Avstriji, saj bo ta po njenih besedah vplivala tudi na več kot 10.000 otrok v Sloveniji. Skupaj s kolegi iz več držav je zato danes poslala poslansko vprašanje evropski komisiji.

Poslanci želijo od komisije izvedeti, ali gre za diskriminacijo, če država članica otroške dodatke prilagodi življenjskim stroškom države, kjer otroci živijo. Poslance zanima tudi, ali so državljani EU, zaposleni v drugi članici, ki plačujejo enake prispevke kot državljani članice, upravičeni tudi do enakih socialnih ugodnosti in ali to velja tudi za otroške dodatke. Evroposlance nadalje zanima še, ali je ukrep Avstrije v skladu s pravom EU, še posebej z uredbo o koordinaciji sistemov socialne varnosti iz leta 2004.

Evropska komisija ima za odgovore šest tednov časa, je pa že pred dnevi napovedala, da bo preučila, ali je avstrijski zakon o otroških dodatkih združljiv s pravom EU.

Gre za populistično potezo Avstrije?

Pri pripravi poslanskega vprašanja na pobudo Romane Tomc so sodelovali poslanci s Poljske, Madžarske, Slovaške in Romunije. Podpisali so ga evropski poslanci iz devetih držav in petih političnih skupin, med njimi vsi slovenski evroposlanci in koroška Slovenka Angelika Mlinar.

»Skrbi me, da Avstrija s to populistično potezo deli otroke državljanov EU na prvo- in drugorazredne. Če s tem želijo preprečevati tako imenovani socialni turizem, ki mu tudi sama nasprotujem, je ta način popolnoma neustrezen,« je v sporočilu za javnost zapisala poslanka Tomc. Po navedbah avstrijske vlade bo ta ukrep vplival na 132.000 otrok tujcev, zaposlenih v Avstriji, predvsem na Madžarskem, Slovaškem, Poljskem, v Romuniji in Sloveniji.

»Vsi, tudi Slovenci, zaposleni v Avstriji, v avstrijski socialni sistem prispevajo enako, potem bi morali biti tudi pri prejemkih obravnavani enako,« je v sredo pojasnila poslanka in dodala, da v teh dneh v odboru za zaposlovanje evropskega parlamenta, katerega članica je tudi sama, poteka glasna razprava o potezah avstrijske vlade.