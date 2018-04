Romunski predsednik zavrnil pobudo za razrešitev tožilke za korupcijo

Ka. M., STA

Bukarešta – Romunski predsednik Klaus Iohannis je včeraj zavrnil zahtevo pravosodnega ministra po odstavitvi glavne tožilke urada tožilstva za boj proti korupciji Laure Codrute Kövesi. »Argumenti pravosodnega ministra me niso prepričali,« je sporočil Iohannis.

Pravosodni minister Tudorel Toader je pobudo za razrešitev Laure Kövesi sprožil februarja z argumentom, da krši ustavo in »škoduje ugledu« Romuniji s svojimi kritikami reform, ki jih na področju pravosodja načrtuje vlada, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Iohannis je to pobudo zdaj zavrnil, saj da so argumenti ministra »subjektivne narave«, pa tudi pravno sporni. Pobudo za razrešitev tožilke je pred tem zavrnil tudi romunski sodni svet, ki je ocenil, da ministrovi očitki ne temeljijo na dejanskem stanju. Spletno peticijo proti odstavitvi tožilke, ki je v zadnjih letih preganjala več pomembnih uradnikov, je podpisalo več kot 100.000 ljudi.

Vlada bo predsednikovo odločitev izpodbijala na ustavnem sodišču

Minister Toader se je na facebooku odzval, da predsednik nima »pravnih pristojnosti za ocenjevanje« dejanj tožilke Kövesi. Napovedal je, da bo vlada Iohannisovo odločitev izpodbijala na ustavnem sodišču. V igri je celo možnost uvedbe postopka za odstavitev predsednika, navaja nemška tiskovna agencija DPA.

Romunski predsednik Klaus Iohannis Foto: Francois Lenoir/Reuters

Reforme, ki jih na pravosodnem področju načrtuje romunska levosredinska vlada, so v državi sprožile množične proteste. Naletele so tudi na kritike v tujini – mnogi so namreč prepričani, da bi Romunija na ta način oslabila boj proti korupciji.