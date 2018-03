Rusija o incidentu z bivšim vohunom ne ve nič

Ruska oblast nima informacij o nekdanjemu vohunu Sergeju Skripalu, ki so ga našli nezavestnega v britanskem Sailsbaryju.

Be. B., STA

Moskva – Kot smo poročali včeraj, so na Otoku našli zastrupljenega nekdanjega ruskega vohuna, ki je v kritičnem stanju. Ruska oblast je danes sporočila, da nimajo nobenih informacij v zvezi s Sergejem Skripalom, ki so ga našli nezavestnega v britanskem Salisburyju. Tiskovni predstavnik ruskega predsednika Dmitrij Peskov je ob tem dejal, da je Moskva pripravljena sodelovati v preiskavi.

»Obveščeni smo o tej tragični situaciji, vendar nimamo informacij, kako bi se lahko to zgodilo, s čim se je ukvarjal,« je dejal Peskov.

Britanska policija poskuša ugotoviti, kateri snovi sta bila izpostavljena 66-letni Skripal in 33-letna ženska, gre za Skripalovo hčer Julijo, ki so ju v nedeljo našli nezavestna na klopi v nakupovalnem središču v Salisburyju. Oba sta v kritičnem stanju v bolnišnici v tem mestu.

Po poročanju BBC sta zaradi »blagih simptomov« zdravniško pomoč poiskala tudi dva policista, ki preiskujeta primer.

Policija je po incidentu preventivno zaprla bližnjo restavracijo Zizzi, poroča BBC. Foto: Toby Melville/Reuters

66-letni upokojeni polkovnik Skripal je bil zaradi vohunjenja za Veliko Britanijo leta 2006 na vojaškem sodišču v Rusiji obsojen na 13 let zapora.

Bil je častnik ruske vojaške obveščevalne službe, obsojen pa je bil izdaje, ker je od 90. let prejšnjega stoletja britanski obveščevalni službi MI6 proti plačilu posredoval informacije o identiteti ruskih tajnih agentov, ki so pod krinko delovali v Evropi. Takrat so mu tudi odvzeli čin.

Leta 2010 ga je Moskva skupaj s še tremi zaporniki izpustila v zameno za deset ameriških vohunov, nato pa se je zatekel v Veliko Britanijo.

Britanski mediji incident primerjajo z zastrupitvijo bivšega ruskega vohuna Aleksandra Litvinenka z radioaktivnim polonijem 210 leta 2006 v Londonu. Strup je zaužil s čajem, ki ga je spil v londonskem hotelu Millennium. Med umiranjem je obtožil Rusijo, da je naročila njegov umor, a njegova smrt ostaja uganka. Britanska preiskava je ugotovila, da je umor verjetno odobril ruski predsednik Vladimir Putin, kar Moskva zanika.