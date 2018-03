Rusija s povračilnim ukrepom: Izgnati namerava 50 diplomatov

S. H., STA

Po navedbah ruskega zunanjskega ministrstva mora Velika Britanija zmanjšati obseg svojih diplomatskih predstavnikov v državi za več kot 50 oseb. S tem je predlagala enake ukrepe kot Velika Britanija, danes poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zunanje ministrstvo se je tako včeraj odzvalo na izgon ruskih diplomatov iz nekaterih zahodnoevropskih držav in Nata, ki se je, v znak solidarnosti z Veliko Britanijo, zgodil v začetku tedna. V začetku meseca se je namreč v Salisburyju zgodil napad s kemičnim orožjem, za katerega je London okrivil Rusijo. Tarči sta bila bivši dvojni agent Sergej Skripal in njegova hčerka Julija.

Diplomati na zagovoru

Ruske oblasti so na zagovor poklicale več diplomatskih predstavnikov, ki so jim predali protestne note in jih seznanili s povračilnimi ukrepi.

Med njimi je bila tudi britanska veleposlanica Laurie Bristow, od katere pričakujejo, da bo prek uradnega Londona v mesecu dni dosegla, da iz Rusije odpokličejo toliko svojega osebja, kot jih ima Rusija v Veliki Britaniji. Kot je dejala, je prejela protestno noto, v povezavi s »provokativnimi in neutemeljenimi dejanji britanske strani, ki so spodbudila neupravičen izgon ruskih diplomatov iz različnih držav.«

Iz različnih držav je bilo Izgnanih več kot 150 ruskih diplomantov.

Sprva izgnanih po 23 diplomatov

V začetku marca je Velika Britanija zaradi napada na Skripala izgnala 23 ruskih diplomatov, na to pa je Rusija odgovorila z izgonom enakega števila britanskih diplomatov ter zaprla britanski konzulat v Sankt Peterburgu.