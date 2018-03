Moskva Londonu v odgovor napovedala izgon 23 britanskih diplomatov

T. L., STA

Po napadu z živčnim strupom na nekdanjega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala (66) in njegovo hčer Julijo (33) v Veliki Britaniji, se odnosi med Rusijo in VB zaostrujejo.

V odgovor na napad in izgon triindvajsetih ruskih diplomatov iz Velike Britanije - britanska vlada je za napad 4. marca namreč obtožila Rusijo, je Rusija zdaj napovedala povračilni ukrep - izgon 23 britanskih diplomatov iz Rusije, poroča BBC.

Rusko zunanje ministrstvo je sporočilo, da bo britanske diplomate na veleposlaništvu v Moskvi razglasilo za »persona non-grata« in v roku enega tedna izgnalo. V izjavi so na ministrstvu še zapisali, da bodo zaprli prostore British Councila v Rusiji in prepovedali odprtje britanskega veleposlaništva v St. Petersburgu, še poroča BBC.

Nekdanjega agenta Sergeja Skripala in njegovo hči so, potem ko so ju nezavestna našli ležati na plaži v Salisburyju, v Wiltshiru, odpeljali v bolnišnico, kjer sta še vedno v kritičnem stanju.

Britanski zunanji minister Boris Johnson je v petek dejal, da je napad najverjetneje odredil ruski predsednik Vladimir Putin, kar je Moskvo odločno zavrnila.

Rusija bo tudi ustavila dejavnosti Britanskega sveta, britanske mednarodne organizacije za kulturne odnose in izobraževanje, po državi. Pri tem je ministrstvo kot vzrok navedlo »neurejen status« Britanskega sveta v Rusiji. Moskva pa je umaknila tudi dovoljenje za odprtje britanskega konzulata v Sankt Petersburgu, poročanje ruske tiskovne agencije Tass povzema STA.

London so še opozorili, da bo Moskva v primeru novih »neprijaznih dejanj proti Rusiji« sprejela dodatne povračilne ukrepe.

Potem ko je britanska policija v petek sporočila, da smrt ruskega izgnanca Nikolaja Gluškova v Londonu 12. marca preiskujejo kot umor, pa je britanski BBC poročal, da je britanska policija vstopila v stik z ruskimi izgnanci v Veliki Britaniji, da bi se pogovorili o njihovi varnosti. Varnostne sile so namreč spremenile oceno, da obstaja majhna možnost, da bi jim grozila nevarnost.

Bivšega sodelavca pokojnega kritika Kremlja Borisa Berezovskega so 12. marca našli mrtvega na njegovem domu v Londonu. Policija je ugotovila, da je bil zadavljen, sicer pa poudarila, da »na tej stopnji ne kaže, da bi bila smrt Gluškova povezana z zastrupitvijo« Skripala in njegove hčerke, niti da bi bil zastrupljen.