Ruski opozicijski vodja Navalni ponovno na prostosti

Š. J., STA

Moskva – Ruski opozicijski vodja Aleksej Navalni je ponovno na prostosti, potem ko ga je v nedeljo zaradi nedovoljenega organiziranja shodov za nekaj ur pridržala policija. V prihodnjih dneh se bo sicer moral zglasiti na zaslišanju pred sodnikom, grozi pa mu do 30 dni zapora, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Svoboden sem,« je pozno v nedeljo tvitnil Navalni. »Danes je bil pomemben dan ... Hvala vsem, ki se niste bali boriti za svoje pravice,« navaja Navalnega francoska tiskovna agencija AFP.

Navalni je konec tedna Ruse pozval, naj se uprejo oblastem in kljub prepovedim in grožnjam z množičnimi aretacijami pridejo na zborovanja. Pozval je tudi k bojkotu predsedniških volitev 18. marca, na katerih ne sme kandidirati zaradi obsodbe na pogojno zaporno kazen. Nizka volilna udeležba bi bila namreč precejšen udarec za predsednika Vladimirja Putina, ki ima zmago na volitvah tako rekoč že zagotovljeno.

Ruska policija je v nedeljo vdrla v prostore, kjer ima Navalni glavno pisarno, in med drugim pridržala več članov njegove ekipe, prijeli pa so tudi več njegovih podpornikov v več regijah po Rusiji. Kasneje je policija pridržala tudi Navalnega, ko je bil na poti na zborovanje v Moskvi.

Policija je v nedeljo sporočila, da so ga pridržali zaradi kršenja predpisov, ki urejajo organizacijo zborovanj. Moskovske pristojne službe so že pred protestom sporočile, da zborovanje ni dovoljeno, zato bodo ustrezno ukrepale.

V Moskvi se je po podatkih lokalnih oblasti zbralo okoli tisoč ljudi, bilo je tudi na stotine policistov.

Protesti so potekali v 120 krajih po državi, med drugim v Nižnjem Novgorodu, Tomsku in Jakutsku na skrajnem vzhodu Rusije, kjer so se ljudje zbrali pri minus 45 stopinjah Celzija. Oblasti so po državi zaradi protestov aretirale več kot 250 oseb, še piše AFP.