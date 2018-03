S »poštenimi« novimi obrazi nad stare probleme

Politično neizkušeni ljudje so lahko še lažji nasprotnik Vučiću, izkušenemu z manipuliranjem javnosti in medijev.

Srbska opozicija se po katastrofalnem porazu na beograjskih volitvah poskuša pobrati s tal. Po odstopih prvakov strank večina stavi na nova imena. Drugačnega mnenja je Dragan Đilas, ki se zavzema za trdno zvezo demokratične opozicije s skupnim predsedstvom.

Po objavi volilnih rezultatov so si sledili pozivi voditeljem opozicije, naj odstopijo s položajev. Po večinski oceni mora opozicija, če želi ohraniti težo na srbski politični sceni, najti nova imena, in sicer neomadeževane in poštene obraze. S podobnimi nasveti so polnili strani tudi mediji, ki so servilni do oblasti, kar mnogi razumejo kot njen poskus, da še bolj oslabi že tako šibko opozicijo.