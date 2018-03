Salvini: Imam pravico in dolžnost oblikovati vlado

Š. J., STA

Rim – Na parlamentarnih volitvah v Italiji je jasen zmagovalec desnosredinsko zavezništvo Silvia Berlusconija, a s skupno približno 37 odstotki podpore ni osvojilo absolutne večine. Populistično Gibanje Pet zvezd bo tudi po delnih uradnih izidih najmočnejša posamična stranka, medtem ko je največji poraz doživela Demokratska stranka.

Gibanje pet zvezd, ki se je v volitve podalo brez koalicijskega zaveznika, naj bi glede na projekcije televizije La7 v senatu osvojilo 33,6 odstotka podpore, v spodnjem domu parlamenta pa 32,5 odstotka, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

V 630-članski poslanski zbornici se tako stranki glede na projekcije, ki temeljijo na delnih uradnih izidih – preštetih je približno tri četrtine glasov – obeta med 216 in 236 sedežev, v 315-članskem senatu pa med 102 in 122.



Novinarka med spremljanjem prvih rezultatov. Foto: Andreas Solaro/AFP

Medtem ko je Gibanje pet zvezd največji uspeh imelo na jugu države, se je na severu najbolje odrezalo desnosredinsko zavezništvo, znotraj katerega je stranka Liga Mattea Salvinija premagala Berlusconijevo Naprej, Italija. Prvi je v poslanski zbornici pripadlo 17,5 odstotka glasov, drugi pa 14,2 odstotka.

Vodja italijanske desničarske Lige Salvini je po uspehu svoje stranke na nedeljskih parlamentarnih volitvah danes poudaril, da so Italijani Ligi dali mandat, da državo »osvobodi negotovosti in nestabilnosti«. »Imam pravico in dolžnost oblikovati vlado,« je po poročanju tujih tiskovnih agencij izpostavil na novinarski konferenci v Milanu. »O Italijanih odločajo Italijani,« je poudaril Salvini, ki je prav tako dejal, da je in ostaja populist.

Matteo Salvini na današnji tiskovni konferenci ni skrival veselja ob rezultatih volitev. Foto: Miguel Medina/AFP

V senatu naj bi zavezništvo osvojilo 36,5 odstotka, v poslanski zbornici pa 37,3 odstotka sedežev. V spodnjem domu parlamenta naj bi tako zasedlo med 248 in 268 sedežev, kar je manj od 316, ki bi jih potrebovali za absolutno večino, poroča BBC. V senatu se mu obeta med 118 in 150 sedežev.

Poraz Renzijeve Demokratske stranke

Časnik L'Espresso danes piše, da so volitve prinesle »najtemnejšo uro za italijansko levico«, poraz priznavajo tudi v Demokratski stranki Mattea Renzija. Stranka je menda v senatu osvojila 18,3 odstotka glasov, v poslanski zbornici pa 18,7. V prvem naj bi zasedla med 42 in 54 sedežev, v drugi pa med 107 in 127. Doslej vladajoča stranka je glede na izjave vodilnih članov že na poti v opozicijo.

Prvi odzivi na vzpon evroskeptičnih in desnih strank v Italiji prihajajo tudi iz tujine. »To bo težka noč za Evropo,« je tvitnila Marine Le Pen, vodja francoske nacionalistične Nacionalne fronte, francoske zaveznice Lige. Svojemu sporočilu je dodala še smeška.

Na volišču je Berlusconija včeraj pričakala feministična aktivistka, ki je razgaljenih prsi z napisom Berlusconi, tvoj čas je potekel vzklikala gesla proti 81-letnemu medijskemu mogotcu. Foto: Luca Bruno/AP