Še eno veliko razočaranje za nasprotnike brexita

Tik pred začetkom druge faze pogajanj o brexitu so predstavniki britanske vlade potrdili, da država po izstopu iz Evropske unije ne namerava biti del kakršne koli carinske unije. Pojasnilo je predstavljalo veliko zmago za zagovornike popolnega pretrganja vezi z EU.

Britanska vlada je po mesecih oklevanja na koncu vendarle podala jasen odgovor na eno od ključnih vprašanj, povezanih z izstopanjem države iz Evropske unije. Pred prihodom glavnega pogajalca evropske komisije za brexit Michela Barnierja v London, kjer sta ga danes na delovnem kosilu gostila premierka Theresa May in minister za izstop iz EU David Davis, so na Downing Streetu kategorično zavrnili možnost obstanka države v kakršni koli obliki carinske unije, po katerem bi bil položaj Združenega kraljestva v odnosu do EU podoben današnjemu položaju Turčije.

Združeno kraljestvo si v pogajanjih ne bo prizadevalo obstati v carinski uniji, ravno tako noče vzpostaviti nove carinske unije z EU, je potrdil glavni predstavnik britanske ministrske predsednice. Vztrajal je, da se stališče vlade glede tega vprašanja ni spremenilo vse od poletja, ko je ta objavila dokument, v katerem se je zavzela za vzpostavitev posebnega carinskega režima, ki bi preprečil nastanek trgovinskih ovir med Združenim kraljestvom in državami evropskega enotnega trga, Londonu pa še vedno omogočal razvijanje lastne trgovinske politike.



Obstanek v carinski uniji bi Združenemu kraljestvu onemogočil sklepanje kakršnih koli trgovinskih dogovorov s tretjimi državami. Vodilni evroskeptiki znotraj vladnega kabineta in konservativne stranke v zadnjih tednih niso skrivali skrbi, da bi lahko takšen razplet postavil pod vprašaj smisel britanskega izstopa iz EU, če ta ne bi pomenil vračanja suverenosti tudi na občutljivem področju trgovine. Zato so od premierke zahtevali konkretna pojasnila o tem, kakšne cilje si je vlada postavila v drugi fazi pogajanj. Thereso May in druge člane njenega kabineta, ki so potihem navijali za obstanek države v carinski uniji, so postavili pred dejstvo in od njih zahtevali, naj jasno povedo, za kaj se zavzemajo.



Napad na vlado



Spor je v zadnjih dneh privedel do znatnih trenj znotraj konservativne stranke, ki je že vse od britanskega referenduma razdeljena med privržence in nasprotnike prekinjanja obstoječih gospodarskih vezi z EU.



Napad na vlado je vodil konservativni poslanec Jacob Rees-Mogg, ki je prejšnji teden javno podvomil v verodostojnost in morebitno politično motiviranost odmevne vladne analize učinkov brexita na britansko gospodarstvo. Ta je pokazala, da bi se lahko britanski bruto domači proizvod, če Združeno kraljestvo iz EU izstopi brez obsežnega trgovinskega dogovora v prihodnjih letih zmanjšal za osem odstotkov, če ostane del enotnega trga oziroma carinske unije pa le za dva oziroma pet odstotkov.



Torijec, ki je od sredine januarja na čelu vplivne skupine 60 evroskeptičnih poslancev v britanskem parlamentu, je vztrajal, da mora biti vlada bolj jasna glede svojih pogajalskih izhodišč o prihodnjih odnosih z EU, premierki pa pomenljivo prepustil odločitev o tem, ali je finančni minister Philip Hammond zaradi svoje implicitne podpore ohranjanju tesnih gospodarskih vezi z EU še zaupanja vreden član njenega kabineta. Čeprav nekateri ministri še v nedeljo niso želeli izključiti možnosti obstanka države v carinski uniji, so bila opozorila in prikrite grožnje na koncu vendarle upoštevana. Ali se bo o njih uspel poenotiti celoten vladni kabinet, za zdaj ni jasno.



Srednja pot



Medtem ko je za mnoge nasprotnike brexita tako znotraj konservativne stranke kot v vrstah opozicije popuščanje zahtevam evroskeptikov pomenilo še eno veliko razočarjanje, je Theresa May z odločitvijo po vsej verjetnosti do nadaljnega utišala (vse glasnejša) ugibanja o njeni zamenjavi.



Michel Barnier je med današnjim obiskom v Londonu opozoril, da se Združeno kraljestvo zunaj enotnega trga in carinske unije »ne bo moglo izogniti trgovinskim oviram« ter da morata tako ena kot druga stran spoštovati medsebojna pogajalska izhodišča. S tem je nakazal, kako težko se bo pri reševanju vprašanja prihodnjih trgovinskih odnosov uskladiti glede nekakšne srednje poti, ki jo zdaj tudi uradno zagovarja britanska vlada.