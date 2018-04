Organizacija za prepoved kemičnega orožja: Skripalova zastrupljena s toksično kemikalijo

Potrdili so ugotovitve Britancev glede identitete živčnega strupa, niso pa navedli, za kateri strup je šlo.

Be. B., STA

London - Ugotovitve britanskih preiskovalcev glede identitete živčnega strupa, ki je bil uporabljen v napadu na nekdanjega ruskega vohuna Sergeja Skripala in njegovo hčer, so potrdili v OPCW, Organizaciji za prepoved kemičnega orožja (OPCW). Niso pa navedli, za kateri strup je šlo in tudi ne, od kje naj bi ta prišel.

Niso povedali, za katero kemikalijo je šlo

Vzorci krvi, ki jih je pregledal OPCW, »potrjujejo ugotovitve Velike Britanije glede identitete toksične kemikalije«, je danes na spletnih straneh objavila organizacija. V odprtem delu poročila so dodali še, da je bila »toksična kemikalija najvišje čistosti«, niso pa natančno specificirali, za katero kemikalijo naj bi šlo.

OPCW v svojem poročilu ne ocenjuje, kdo bi lahko izvedel napad na Skripala in njegovo hčer Julijo. Čeprav so bile napovedi sprva slabe, pa si je Julija Skripal očitno že dovolj opomogla, da so jo odpustili iz bolnišnice, dobro pa naj bi okreval tudi njen oče.

Nekdanji ruski dvojni agent in njegova hči sta bila 4. marca napadena z živčnim strupom. Nezavestna so ju našli na klopi v parku v angleškem Salisburyju. Foto: Hannah McKay/Reuters

Več informacij so v OPCW napovedali v polnem poročilu, ki je zaupne narave, bo pa na predlog Velike Britanije na voljo vsem podpisnicam konvencije za prepoved kemičnega orožja (CWC).

Je strup prišel iz Rusije?

Francoska tiskovna agencija AFP je sicer poročala tudi, da naj bi OPCW potrdila tudi ugotovitve britanskih preiskovalcev glede porekla strupa, torej da je prišel iz Rusije, vendar pa to v sporočilu OPCW za javnost, objavljenim na spletni strani, ni navedeno.

Zaradi afere je Velika Britanija izgnala 23 ruskih diplomatov, podobno pa se je iz solidarnosti odločilo še več kot 20 držav, med njimi ZDA in večina evropskih članic. Rusija je ukrep vrnila z enako mero. Slovenija se je tej pobudi priključila z vpoklicem slovenskega veleposlanika iz Moskve na posvetovanja v Ljubljano.