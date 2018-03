Seehofer namerava pospešiti izgon iz Nemčije

»Ostajamo odprta in liberalna država. Vendar pri zaščiti državljanov potrebujemo močno državo. Za to bom poskrbel,« je poudaril.

Ma. F., STA

Berlin – Bodoči nemški notranji minister Horst Seehofer namerava pospešiti izgon zavrnjenih prosilcev za azil. V pogovoru za današnjo izdajo nemškega časnika Bild je napovedal tudi ostrejše ukrepe proti tistim, ki bodo kršili zakonodajo. Vodja bavarske Krščansko socialne unije (CSU) naj bi sicer skupaj z drugimi ministri prisegel v sredo.

»Število vrnjenih v izvorne države se mora občutno povečati. To velja predvsem za tiste, ki so prekršili zakonodajo in ki predstavljajo nevarnost za nemške državljane. Na tem področju je treba zaostriti ukrepanje,« je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa povedal Seehofer.

Na tem področju napoveduje pripravo ambicioznega »načrta za hitrejše azilne postopke in doslednejši izgon«. Načrt bo prva naloga po njegovem prihodu na položaj notranjega ministra, je dodal.

»Ostajamo odprta in liberalna država. Vendar pri zaščiti državljanov potrebujemo močno državo. Za to bom poskrbel,« je poudaril Seehofer, v zadnjih letih eden najglasnejših kritikov begunske politike odprtih vrat kanclerke in vodje Krščansko demokratske unije (CDU) Angele Merkel.

Samo leta 2015 je v Nemčijo prišlo okoli milijon prosilcev za azil, približno polovica iz Sirije, Iraka in Afganistana. Številni so prečkali tudi Bavarsko, kjer je Seehofer trenutno še vedno ministrski predsednik.

Nova vlada pod vodstvom Merklove naj bi prisegla v sredo. V njej bodo poleg unije CDU/CSU še socialdemokrati (SPD). V koalicijskih pogajanjih so se dogovorili, da bodo na leto sprejeli do 200.000 prosilcev za azil.