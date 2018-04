Širitvena politika EU temelji na miru in spravi

Makedonija bo jutri prvič gostila vrh procesa Brdo Brioni.V Skopju bodo razpravljali o nujnosti pospešitve razvoja političnega, gospodarskega, infrastrukturnega in varnostnega sodelovanja v kontekstu nove širitvene strategije EU za Zahodni Balkan.

Bruselj je s širitveno strategijo za Zahodni Balkan potrdil, da evropska perspektiva velja za šest držav regije. Širitvena politika temelji na miru in spravi, ki sta temeljna kamna celotne arhitekture EU. Polovica držav članic procesa Brdo Brioni je tudi že del zveze Nato. Bruselj je v širitvenem svežnju tudi nedvoumno izpostavil, da EU ne bo uvažala nerešenih odprtiv vprašanj v regiji.

Bosna in Kosovo ostajata na repu čakalne vrste

V procesu integracije sta vodilni državi Črna gora in Srbija, ki se jima obeta perspektiva polnopravnega članstva do leta 2025. Najtrši oreh za Beograd, ki mu bo metal polena pod noge tudi Zagreb, bo sklenitev pravno obvezujočega dokumenta s Prištino. Albanija in Makedonija sta šele dobili priporočila Bruslja, da lahko začneta pogovore o članstvu, članice EU pa naj bi o začetku pogajanj s Skopjem in Tirano odločale junija. Čeprav je Makedonija kandidatka za članstvo v EU že od leta 2005, predvsem zaradi spora o imenu z Grčijo, Skopje še ni sedlo za pogajalsko mizo z Brusljem.

Bosna in Hercegovina se sooča tako s starimi kot tekočimi spornimi vprašanji, tako da sta njena politična usoda in proces integracije nepredvidljiva. Zaradi mnogih pravnih, političnih in nacionalnih razlogov bo BiH težko izpolnila pogoje in izvedla pogajanja z evropsko komisijo, V podobnem položaju je tudi Kosovo, ki je tudi po zaslugi Beograda na repu čakalne vrste za vstop na širitveni vlak. Kosovo namreč tako kot Srbija ostaja nedokončana država.

Nevarnost poskusov sprememb državnih meja

Skopje si je evropsko perspektivo zastavilo za osrednji zunanjepolitični cilj. Zato z Atenami intenzivno išče kompromisno rešitev za spor o imenu. Posrednik ZN Matthew Nimetz je po današnjem pogovoru zunanjih ministrov Makedonije in Grčije na Dunaju ocenil, da sta državi zelo predani rešitvi dolgoletnega spora glede imena makedonske države. Evropski komisar za širitev Johhanes Hahn je pred tem menil, da bi lahko Skopje in Atene našla kompromisno rešitev že v naslednjih nekaj tednih.

Kljub napetim dvostranskim odnosom med Hrvaško in Slovenijo, predsednik Borut Pahor in njegova hrvaška kolegica Kolinda Grabar-Kitarović soglašata, da je proces Brdo Brioni najpomembnejša pobuda za Zahodni Balkan. V Ljubljani opozarjajo na aktualne spore med državami jugovzhodne Evrope. Po njihovem bi moral Bruselj ločeno obravnavati posamezne države v regiji in upoštevati njihove posebnosti, predvsem ko gre za BiH in Kosovo. Če bosta ti državi ostali zunaj EU, še svari Ljubljana, se bodo odprla nova vprašanja, ki lahko pripeljejo do novih poskusov sprememb državnih meja na evropskem jugovzhodu.