Škandal #MeToo v ruski dumi

Ko so vplivnega politika Leonida Sluckega nespodobnega obnašanja obtožile tri poročevalke, je večina v dumi podprla kolega. A na stran novinark je javno stopila vplivna tiskovna predstavnica zunanjega ministra Marija Zaharova in poslancu se utegne politična podpora omajati.



Na osmi marec, ki je kot eden od ostankov prejšnjega »režima« v Rusiji še vedno dela prost dan, je 50-letni Leonid Slucki, predsednik dumskega odbora za mednarodno politiko, na svojem facebooku tudi v angleščini »dragim ženskam« čestital ob mednarodnem dnevu žensk. Hkrati pa se je politik, ki kot poslanec liberalnodemokratske stranke brez prekinitve sedi v spodnjem domu ruskega parlamenta že od davnega leta 1999, po poročanju ruskih medijev tudi opravičil vsem ženskam, ki jim je bil povzročil neprijetnosti. V polomljeni angleščini je na njegovem facebooku to opravičilo zvenelo približno takole: »To priložnost bi rad izkoristil tudi zato, da se opravičim tistim med vami, ki so kadarkoli, hote ali nespametno, povzročile kako izkušnjo. Verjemite mi, ne iz zlobe.«

V Kommersantu so ugotovili, da si v dumi nihče ni upal obsoditi domnevnega početja svojega kolega tudi zato, ker niso dobili nobenega odziva iz samega vrha oblasti, ki je sodeloval pri zadnjem povolilnem kupčkanju v dumi, med katerim je liberalnim demokratom pripadel položaj predsednika odbora za mednarodne odnose, ki ga zdaj zaseda Slucki.