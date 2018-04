Skupaj s partnerji bo Nemčija še vodila pri evropski prenovi

Berlin – Nemčija nima drugih surovin, edina, ki jo imamo, je med našimi ušesi, verjame predsednik nemškega združenja malih in srednjih podjetij BVMW Mario Ohoven. Izraza »Mittelstand« v tujini skorajda ni treba več prevajati, saj je sinonim za nemško blaginjo po drugi svetovni vojni in po prepričanju predstavnikov njegove največje prostovoljne organizacije tudi motor gospodarstva, vir ustvarjalnosti, srce družbe in garant demokratične države. Predsednik BVMW Mario Ohoven je v pisnem intervjuju za Delo pojasnil, kaj nemško – in evropsko – gospodarstvo potrebujeta za podobne uspehe v prihodnosti.



Mnogi Nemčiji zavidajo njen »Mittelstand«, kako so lahko majhna in srednje velika podjetja v vaši državi dosegla tako odličen razvoj, marsikje drugje pa ne?