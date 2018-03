Slovaški predsednik sprejel Ficev odstop, nasledil ga bo Pellegrini

A. S. H., STA

Bratislava – Slovaška vladna koalicija bo očitno nadaljevala delo brez premiera Roberta Fica, saj je predsednik države Andrej Kiska danes sprejel Ficov v sredo ponujeni odstop. Obenem je že napovedal, da bo oblikovanje nove vlade zaupal dosedanjemu podpredsedniku vlade Petru Pellegriniju. Fico in njegova ministrska ekipa bodo odstopili že v kratkem.

Fico se je znašel pod pritiskom opozicije po umoru slovaškega preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka konec februarja. Od takrat je odstopilo že več članov njegove najožje ekipe – notranji minister Robert Kalinak, minister za kulturo Marek Madarič, svetovalka premiera Maria Troškova in vodja sveta za nacionalno varnost Viliam Jasan.

V sredo je nato nepričakovano klonil tudi sam Fico in predsedniku Kiski ponudil odstop, a pod tremi pogoji – da bo novega premiera znova imenovala njegova stranka Smer-SD, da trenutna koalicija nadaljuje delo in da ne bo predčasnih volitev. V obeh koalicijskih partnericah Ficove stranke Smer-SD so ta korak nemudoma podprli.

Kiska je danes privolil v te pogoje in sprejel Ficov odstop. To je danes novinarjem prvi sporočil vodja najmanjše od treh koalicijskih strank Most-Hid Bela Bugar, kasneje pa je na novinarski konferenci potrdil tudi sam Kiska. Obenem je sporočil, da bo, takoj ko dobi v roke Ficov odstop, oblikovanje nove vlade zaupal 42-letnemu Pellegriniju.

Tudi sam Pellegrini je po pogovorih v predsedniški palači že potrdil, da bo prevzel vodenje vlade. To bodo znova sestavljale sedanje tri koalicijske partnerice – Smer-SD, Slovaška nacionalna stranka (SNS) in Most-Hid –, enako bo menda ostalo tudi razmerje med njihovimi ministri.

Svojo nominacijo je Pellegrini označil kot »silno čast in tudi odgovornost«. Predsedniku Kiski je sicer danes že izročil tudi podpise 79 poslancev, večinoma iz vrst vladajoče koalicije, ki so pripravljeni podpreti njegovo novo vlado. Za potrditev potrebuje nova vlada najmanj 76 glasov.

27-letnega Kuciaka in njegovo zaročenko so ustrelili in ubili na njunem domu v kraju Velka Mača blizu Bratislave konec februarja. Pred umorom je preiskoval korupcijo na Slovaškem in je pripravljal prispevek o povezavah med italijansko mafijo in pomembnimi politiki iz stranke Smer in kroga blizu Fica, ki vse obtožbe sicer zavrača.