Slovaški predsednik vendarle potrdil novo vlado

M. Č.,STA

Slovaški predsednik Andrej Kiska je danes vendarle potrdil novo vlado, ki jo je sestavil mandatar Peter Pellegrini. Kiska je v torek zavrnil predlagani kabinet in Pellegrinija prosil, naj pripravi nov seznam.

»Odločil sem se, da bom jutri imenoval Pellegrinija na položaj premierja in da bom sprejel njegov predlog za imenovanje članov nove vlade,« je sporočil Kiska.

Priznal je sicer, da ni povsem zadovoljen s sestavo nove vlade. »Toda kot predsednik države ne bom prestopil črte, ki jo določata ustava in ustavna praksa,« je dejal.

Poudaril je še, da je Pellegrinijev kabinet že dobil podporo večine poslancev in da ga noben drug politik ni obvestil o obstoju kakšne druge parlamentarne večine, poroča slovaška tiskovna agencija Tasr.

Potem ko je Kiska v torek zavrnil predlagani kabinet, se je Pellegrini hitro odzval in imenoval novega kandidata za notranjega ministra. To naj bi postal nekdanji direktor slovaške pošte Tomaš Drucker, ki je sicer nestrankarski, je pa od leta 2016 zdravstveni minister.

Pred Druckerjem je bil kandidat za vodjo notranjega ministrstva uradnik na ministrstvu za zdravje Jozef Raž. Kiska ga je posredno kritiziral, ker naj bi imel tesne vezi z dosedanjim notranjim ministrom Robertom Kalinakom, ki je odstopil po umoru preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka.

Kiska je Pellegriniju mandat za sestavo vlade podelil minuli četrtek po odstopu Roberta Fica, ki se je znašel pod pritiskom opozicije po umoru Kuciaka in njegove zaročenke konec februarja.

Fico je sicer za svoj odstop postavil tri pogoje, in sicer da mora novega premierja znova imenovati njegova stranka Smer-SD, da sedanja koalicija treh strank, v kateri sta še Slovaška nacionalna stranka (SNS) in stranka Most-Hid, nadaljuje delo in da ne bo predčasnih volitev.