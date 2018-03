Umor mladega novinarja je bil dokončna potrditev, kako velike težave ima slovaška družba. Na nepravilnosti že dolgo opozarja nevladna organizacija Transparency International, pravnik in koordinator slovaškega oddelka Matej Šimalčik pa upa, da bodo množični protesti dovolj močen impulz za korenite spremembe na vseh ravneh državnega upravljanja.

Verjamete, da bodo odgovorni za umor pristali za zapahi?



Če je motiv umora povezan s Kuciakovo preiskavo o povezavah slovaške vlade in italijanske mafije, potem verjetno nikoli ne bomo vedeli, kdo je morilec. Preiskovalci ne bodo ustrezno opravili svojega dela, vsaj če ne bo temeljnih sprememb na policiji in v tožilstvu. Korupcijski primeri v preteklosti niso imeli ustreznih koncev, ker preprosto ni bilo prave želje za rešitev. Policija tako rešuje samo manjše primere, še nikoli pa ni ujela zares velike ribe.



Kakšni primeri so končani?



Naredili smo raziskavo, kako sodstvo obravnava korupcijske postopke. Pod drobnogledom smo vzeli 260 primerov in ugotovili, da je pri polovici znesek manjši od stotih evrov; gre za korupcijske prekrške, ko so bolniki plačali kakšno malenkost svojim zdravnikom ali ko so vozniki poskušali podkupiti policista, da ne bi prejeli kazni zaradi prehitre vožnje ... Do zdaj je bil najvišji uradnik, ki je bil obtožen zaradi korupcije, župan Jozef Pohančenik iz majhnega mesta Čadca. Ne dolgo nazaj smo imeli tudi primer dveh nekdanjih ministrov Mariana Januška in Igorja Štefanova, ker naj bi ponaredila dovoljenja, toda pri njiju niso odkrili elementov korupcije, ampak zgolj zlorabo uradnega položaja.



Lahko razmere spremeni javni pritisk po umoru mladega novinarja?



Smo v začaranem krogu nezaupanja. Problem je, da je v slovaški družbi zdaj že toliko nezaupanja, da nihče nikoli ne bo verjel končni sodbi o Kuciakovem umoru, čeprav bo raziskava potekala povsem neodvisno in bodo resnično našli pravega storilca. Dobro je, da se je družba vendarle zganila, potem ko je bila dolgo tiho.



Matej Šimalčik: »Korupcijski primeri v preteklosti niso imeli ustreznih zaključkov, ker preprosto ni bilo prave želje za rešitev.« Foto: Boris Nemeth

Kako zelo so vas presenetila odkritja v Kuciakovem prispevku?

V preteklosti smo že prebirali prispevke o povezavah slovaške politike s spornimi poslovneži, toda zdaj smo dosegli povsem novo raven korupcije - prek premierove osebne svetovalke je obstajala neposredna povezava med vlado in italijansko mafijo. Težko bi imeli še kaj hujšega.

Ampak to ni edini primer.



Sedanja vlada ima nenehne težave s korupcijo. Nekdanji premier Robert Fico še vedno živi v domnevno najemniškem stanovanju, ki naj bi bilo v lasti obsojenega poslovneža zaradi utaje davkov, a to je zgolj obvod, ker Fico drugače ne bi zmogel dokazati, kako je prišel do tako luksuznega stanovanja. Zaradi takšnih dejanj ima celotna skupnost občutek, da je korupcija nekaj normalnega in sprejemljivega. Velik problem je tudi tesno prepletanje policije in notranjega ministrstva. Predsednika policije določi notranji minister brez razpisa, kriterijev ali razgovora. Izbira je odvisna samo od njegove volje. Tako imamo primere, ko poteka preiskava proti notranjemu ministru, hkrati pa ista oseba nadzira vse ljudi, ki opravljajo preiskavo.



Vaša organizacija je zelo kritična tudi do sodstva.



Razkrili smo, da ima vsak četrti slovaški sodnik najmanj enega družinskega člana, ki je prav tako del slovaškega pravosodnega sistema. To še ne pomeni, da so zdaj vsi vpleteni v korupcijo, saj so zraven všteti tudi poročeni pari, ki so se spoznali med opravljanjem svojega dela, toda precej je spornih primerov, še posebno v vzhodnem delu države. Na sodišču v Košicah je oče iz neke družine predsednik sodišča, njegova žena je asistentka, sin tožilec, hčerka sodnica, njen mož sodnik ... Tako res ne more biti.



Ljudje na ulicah zahtevajo predčasne volitve. Bo njihov glas uslišan?



Nekdanji primer Fico je govoril, da so protivladni protesti posledica zunanjega vpliva. Predstavil je celo teorijo zarote, kako govor predsednika Andreja Kiske, v katerem je zahteval predčasne volitve ali občutno rekonstrukcijo vlade, sploh ni bil spisan na Slovaškem, ampak ga je sestavil ameriško-madžarski poslovnež George Soros.



Koalicijska stranka Most-Hid (slovaško-madžarska stranka, op. p.) je sprva napovedovala svoj odhod, toda po zamenjavi premiera in notranjega ministra so se premislili. Tako je skoraj vse ostalo enako in imamo zgolj kozmetične popravke, v ozadju pa še naprej vse nadzoruje Fico.



Bi predčasne volitve sploh prinesle spremembo?



Največja vladna stranka Smer je v zadnjih tednih izgubila precej podpore, toda veliko glasov naj bi šlo k nacionalistom in desnim ekstremistom. Prav zato sedanja vlada opozarja, češ da bi bile predčasne volitve še slaba odločitev, ker bi potem oblast prevzeli ekstremisti, toda takšna razlaga je precej šibka, saj na ulicah ne protestirajo ekstremisti, še vedno pa imajo ljudje sami pravico, da si izberejo svojo oblast.

