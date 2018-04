Sodišče odredilo blokado aplikacije Telegram v Rusiji

Moskva – Sodišče v Moskvi je danes odredilo blokado aplikacije za izmenjavo sporočil Telegram v Rusiji. Odločitev sodišča prihaja po tem, ko so lastniki aplikacije zavrnili zahtevo ruske obveščevalne službe FSB in do 4. aprila niso izročili enkripcijskih ključev za dostop do zasebnih pogovorov.

FSB je dostop do ključev za enkripcijo sporočil v aplikaciji Telegram, ki jo po svetu uporablja približno 200 milijonov uporabnikov, zahtevala septembra lani. Obveščevalci trdijo, da dostop potrebujejo za nadzorovanje teroristov, piše britanski BBC. Zahtevo so v Telegramu zavrnili, posledično pa je ruska agencija za nadzor telekomunikacij vložila tožbo.

Agencija je na zaslišanju trdila, da »informacije, poslane prek Telegrama, utegnejo vsebovati podatke, uporabne za teroristične organizacije in skrajneže«. Po navedbah FSB je aplikacijo za komuniciranje s pomagači uporabljal napadalec, ki je pred enim letom na podzemni železnici v Sankt Petersburgu izvedel bombni napad, v katerem je umrlo 15 ljudi.

Telegramov odvetnik: Rusko pravosodje služi interesom oblasti

Ustanovitelj Telegrama Pavel Durov, ki je od leta 2014 v izgnanstvu, je lani zapisal, da so zahteve »tehnično neizvedljive« in v nasprotju z rusko ustavo, ki državljanom zagotavlja zasebnost komuniciranja. Odvetnik podjetja Pavel Čikov je ob današnji odločitvi sodišča izjavil, da vse kaže na to, da pravosodje služi zgolj interesom oblasti. Odvetniki se po naročilu Durova niso udeležili sojenja, saj bi njihova udeležba predstavljala legitimiranje »farse«.

Aplikacijo, ki omogoča deljenje sporočil, fotografij in videov v skupini z do 5000 člani, uporabljajo predvsem ruski politiki. Čeprav so se v Telegramu trudili onemogočiti komuniciranje teroristov, je (bila) aplikacija priljubljena tudi med člani skrajne teroristične organizacije Islamska država.