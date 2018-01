Sodišče zavrnilo pritožbo Navalnega

Rusko vrhovno sodišče je danes zavrnilo pritožbo Navalnega na sodbo, s katero so mu prepovedali kandidaturo na volitvah.

Be. B., STA

Moskva - Opozijski politik Aleksej Navalni ne bo smel kandidirati na predsedniških volitvah marca letos. Rusko vrhovno sodišče je namreč danes zavrnilo njegovo pritožbo na decembrsko sodbo, s katero je to isto sodišče pritrdilo odločitvi ruske volilne komisije, ki je Navalnemu prepovedala kandidaturo na predsedniških volitvah marca letos.

Navalnemu je volilna komisija decembra prepovedala kandidaturo na volitvah, ker je bil leta 2013 zaradi poneverb pogojno obsojen na pet let zapora. Na prepoved se je pritožil, vendar pa je vrhovno sodišče njegovo pritožbo 30. decembra zavrnilo.

Sodišče vztraja pri prepovedi

Odvetnik opozicijskega politika Ivan Ždanov je takrat napovedal, da bodo vložili pritožbo in od sodišča zahtevali, naj ponovno preuči svojo odločitev. To so očitno tudi storili, a sodišče pričakovano vztraja pri prepovedi.

Navalni je sicer napovedal tudi pritožbo na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu. Kot je dejal njegov odvetnik, razumejo, da gre za politično odločitev, a bodo kljub temu izkoristili vse možnosti pritožb.

Navalni je že po odločitvi volilne komisije pozval k bojkotu marčevskih volitev in načrtuje tudi nove proteste.