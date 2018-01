Sondiranje terena za nova nemška vladna pogajanja uspelo

Berlin − Po celodnevnem in celonočnem zaključnem sondiranju terena nemška upanja na novo veliko koalicijo pod vodstvom Angele Merkel dobivajo nov zagon.

Konservativna unija CDU/CSU in socialdemokrati se bodo pogajali o še tretji veliki koaliciji krščanskodemokratske prvakinje, njeni že četrti vladi po letu 2005. Iz socialdemokratske hiše Willyja Brandta, kjer je potekal zadnji krog pogajanj, so sicer sporočili, da se še niso dogovorili o vseh spornih vprašanjih, jasno pa je tudi, da ima nova velika koalicija še številne nasprotnike, med drugim jo bodo morali potrditi člani SPD. A je v Nemčiji zdaj več upanja za novo politično stabilnost.

Prvaki nadobudne nove nemške koalicija Angela Merkel iz CDU, Horst Seehofer iz CSU in Martin Schulz iz SPD bodo svojim priporočili soglasje z začetkom pravih pogajanj o novi nemški vladi, saj so doslej samo »sondirali teren«, ali se ta sploh izplačajo. Na osemindvajsetih straneh prvega petkovega sporazuma so vsaj začrtali soglasje o številnih vprašanjih nemške politike, gospodarstva, družbe ter odnosov z Evropo in svetom, že zdaj pa domnevajo, da bodo na novo dogovorjeni programi stali dvakrat več od 45 milijard evrov, kolikor so jim namenili na začetku.

Zdaj se začenja merjenje z lekarniško tehtnico, koliko je dobil kdo. Konservativci so se uspešno uprli socialdemokratskim pritiskom na višanje davkov za najvišje osebne dohodke, še več, razbremenili bodo družine in postopno zmanjšali solidarnostni prispevek za razvoj vzhodnonemških dežel. SPD pa se bo ukvarjala z zmanjšanjem prispevka za zdravstveno zavarovanje na zaposlene in omejenim priseljevanjem družinskih članov beguncev z omejenim statusom. Na mesec bo namreč dovoljeno priti največ tisoč ljudem. Že prej so se dogovorili o lažjem priseljevanju kvalificirane delovne sile.

Horst Seehofer, Angela Merkel in Martin Shulz. Foto: Markus Schreiber/AP

Verjetna prihodnja nemška velika koalicija bo število vseh beguncev omejila na največ 220.000 ljudi na leto. Še bolj intenzivno se bodo ukvarjali z njihovo integracijo, a tudi z razlogi bega. Pri CDU/CSU in SPD poudarjajo privrženost Evropi, ki so jo pripravljeni okrepiti tudi finančno s poudarki na gospodarski stabilizaciji, socialni konvergenci in podpori reformam v evrskem območju.

Pri domači delovni zakonodaji bodo brezposelnim še bolj pomagali pri pridobivanju novih kvalifikacij, za dolgotrajno brezposelne, ki jih je približno 200.000, pa organizirali »socialni« trg dela.

Spremembe se nakazujejo tudi pri izobraževalni politiki, kjer naj bi bilo v prihodnosti dovoljeno tudi finančno sodelovanje med deželami. Zavzemali se bodo za brezplačne vrtce, več celodnevnih šol in višji otroški dodatek pa tudi za stabilizacijo pokojninskega nivoja na 48 odstotkih dohodka do leta 2025.

Angela Merkel, Martin Schulz in Horst Seehofer, ki so dopoldne nastopili na skupni tiskovni konferenci, so poudarjali tudi prizadevanja za digitalizacijo, dodatne policiste na nemških ulicah in večjo skrb za varnost nasploh − ter zadovoljstvo s kompromisom. Dosedanja in verjetna kanclerka ocenjuje, da jim je uspelo zagotoviti pogoje za dobro življenje v Nemčiji tudi v prihodnjih desetih, petnajstih letih.