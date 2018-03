Španci na ulicah zahtevali boljše pokojnine

K. B., STA

»Ni kruha, ni miru«, se je med drugim izpisovalo na transparentih razjarjenih upokojencev v Španiji.

Zbrali so se v Madridu, Barceloni, Sevilli in Bilbau kljub padavinam. Nasprotovali so pokojninski politiki premierja Mariana Rajoya, ki podpira zasebne pokojninske sklade.

Upokojenci so razjarjeni, saj so se pokojnine v preteklih nekaj letih na letni ravni zvišale za 0,25 odstotka, medtem ko je letna inflacija lani znašala okoli dva odstotka. Po njihovem bi morale biti pokojnine usklajene z inflacijo.

V povprečju upokojenec v Španiji mesečno dobi 1247 evrov pokojnine, upokojenka pa 797 evrov, navaja španski časnik El Pais.

V preteklih tednih so španski upokojenci že večkrat protestirali na ulicah. Vodita jih dva največja sindikata UGT in CCOO.

Rajoy je ta teden sporočil, da sicer nameravajo dvigniti najnižje pokojnine, vendar je ljudi ob tem pozval, naj začnejo vlagati v zasebne pokojninske sklade.

Španska vlada bo v prihodnjih tednih predstavila proračun, vendar morajo biti previdni z izdatki, saj jih želijo uskladiti v skladu s priporočili Evropske unije-