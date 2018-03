Španija v zapor poslala še Turulla

Šp. B., STA

Madrid - Špansko vrhovno sodišče je danes v okviru preiskave poskusa osamosvojitve Katalonije odredilo pripor za kandidata za katalonskega predsednika Jordija Turulla in še štiri druge zagovornike katalonske neodvisnosti. Turull se tako ne bo mogel udeležiti za soboto predvidenega glasovanja o njegovem imenovanju v parlamentu.

Sodnik je pripor odredil še za nekdanjo predsednico katalonskega parlamenta Carme Forcadell in tri nekdanje katalonske ministre, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Sodišče je ocenilo, da je »tveganje za beg zaradi zagrožene kazni povečan«, je sporočil tiskovni predstavnik sodišča. Zagovorniki neodvisnosti, za katere so danes odredili pripor, se bodo pridružili štirim drugim, ki so tam zaradi sodelovanja v poskusu osamosvojitve že več mesecev. Sedem obtoženih katalonskih politikov je v tujini.

Vrhovno sodišče je pred tem danes potrdilo tudi pregon 13 katalonskih politikov, ki zagovarjajo neodvisnost Katalonije, med njimi tudi Turulla in bivšega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemonta, zaradi upora. Za to kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen 30 let. Turull je upora obtožen, ker je kot tiskovni predstavnik katalonske vlade usmerjal mobilizacijo podpornikov neodvisnosti te španske pokrajine. Turull je že tretji kandidat za katalonskega predsednika. Njegovo izvolitev je v četrtek preprečila katalonska skrajno leva stranka CUP, ki je tik pred glasovanjem sporočila, da se bo glasovanja vzdržala, tako da ni mogel dobiti potrebne večine 68 glasov.

Ker je danes vrhovno sodišče zanj odredilo pripor, pa se v soboto ne bo mogel udeležiti ponovnega glasovanja v parlamentu. Kandidat za predsednika je bil sprva znova odstavljeni katalonski predsednik Carles Puigdemont, ki se je zatekel v Belgijo, a je odstopil od ponovne kandidature, da bi odpravil politični zastoj, v katerem se je znašla katalonska politika. Kandidaturi se je nato odpovedal še priprti zagovornik neodvisnosti Jordi Sanchez.

Španske oblasti so prejšnjo katalonsko vlado po referendumu o samostojnosti Katalonije oktobra lani odstavile in v skladu s 155. členom ustave prevzele upravljanje te avtonomne španske pokrajine. Na decembrskih regionalnih volitvah so nato znova zmagali zagovorniki neodvisnosti, ki imajo tako v katalonskem parlamentu večino.