»Spomenik nedolžnemu borcu za srbstvo«

Država in družba še vedno nista potegnili črte pod dediščino Slobodana Miloševića.

Čeprav je bila pobuda za postavitev spomenika Slobodanu Miloševiću le kratka medijska senzacija, se postavlja vprašanje, kako je lahko takšna ideja sploh postala resen predmet razprave. Po mnenju večine analitikov spomenika Miloševiću v Beogradu ne bo.

Pobudo za postavitev spomenika so podali novi mestni oblasti Združenje državljanov Svoboda in mestni svetnik socialistov. Pobudniki so posredovali predlog beograjski skupščini ob obletnici prvih množičnih demonstracij leta 1991, ko je Milošević poslal na ulice tanke.V prihodnji beograjski skupščini bodo imeli večino naprednjaki, ki se o pobudi še niso izrekli.