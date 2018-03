Srbija za ZDA hrbtenica stabilnosti na Balkanu

Srbski predsednik je po razgovoru s pomočnikom ameriškega državnega sekretarja Wessom Mitchellom povedal, da sta se strinjala, da je treba nadaljevati bruseljski dialog Beograda s Prištino. Aleksander Vučić je še ocenil, da ne bo nič z oblikovanjem srbske skupnosti občin na Kosovu.

Visoki uradnik State Departmenta Wess Mitchell je v pogovoru z vodjo srbske diplomacije Ivico Dačićem poudaril, da ZDA vidijo v Srbiji hrbtenico stabilnosti na Balkanu. Dačić je Mitchellu izročil print izjave ameriškega predsednika Woodrowa Wilsona o Kosovu iz New York Timesa iz leta 1918 z naslovom Slavimo Kosovo kot dan časti, ki govori o navdušenju ZDA nad pogumom srbskega naroda med prvo svetovno vojno. V znak zavezništva s Srbijo je takrat zaplapolala tudi srbska zastava v Beli hiši. Mitchell je poudaril, da ZDA podpirajo Srbijo na njeni evropski poti in napredek v okviru bruseljekega dialoga.

Beograd ne bo sprejel ponižanja

Aleksandar Vučić je ocenil, da je bil odkrit pogovor z Mitchellom, še zlasti o Kosovu, pomemben za odnose med Srbijo in ZDA. Po njegovih besedah so stališča obeh držav o številnih vprašanjih različna, predvsem pa so zelo oddaljena, ko gre za vprašanje Kosova. Vučić je izpostavil, da je Mitchell za razliko od mnogih drugih vsaj prisluhnil srbskim stališčem. Kot je pojasnil, Srbija in ZDA nimata enakega mnenja o oboroženih silah Kosova, soglašata pa o pomenu ohranjanju miru v regiji in bruseljeskega dialoga Srbije s Kosovom.

Srbski predsednik je še izjavil: "Ni skrivnost, da je Kosovo najtežja prepreka. Zato je Srbija pripravljena na pogovor o možnih kompromisih. Naj bo še tako majhna in nepomembna za velika sile, sprejmemo lahko samo kompromisno rešitev, ne pa tudi ponižanja". Izpostavil je tudi, da bo vsak kompromis težak, vendar ga morajo sprejeti vse strani. V tej zvezi je poudaril, da je Srbija izpolnila vse obveznosti iz bruseljskega sporazuma, kot so pravosodje, policija, civilna žaščita in telekomunikacije, Albanci pa niso izpolnili svoje edine obveznosti, to je oblikovanje skupnosti srbskih občin na Kosovu.

Čeprav je Mitchell opozoril Prištino na neizpolnjeno obveznost, je Vučić ocenil, da iz skupnosti srbskih občin na Kosovu ne bo nič. Po njegovem bi jo v preteklih petih letih že oblikovali, če bi to hoteli, vendar Priština tega ni storila tudi zaradi podpore vplivnega dela mednarodne skupnosti. Glede načrta v štirih točkah o Kosovu, ki naj bi ga Mitchell prinesel v Beograd, vseboval pa naj bi tudi podporo ZDA oblikovanju kosovske vojske, je Vučić pozval vse, naj najdejo en sam papir ali črko v mednarodnem aktu, ki to dovoljuje. Sklenil je z besedami, da vojaško-tehnični sporazum iz Kumanova ne dovoljuje obstoja kosovskih sil. Te niso predvidene niti z resolucijo varnostnega sveta 1244, ki predvideva vračanje srbskih sil na Kosovo.

Pogubna rešitev za srbske interese

Prvak Narodne stranke Vuk Jeremić je menil, da se je tudi zaveznikom Prištine povpela zgodba o Kosovu čez glavo. Po njegovem bi jo radi čim prej končali s članstvom Kosova v Združenih narodih, ker ne želijo več izgubljati časa s politiki kot so Vučić ali kosovski premier in predsednik, Ramush Haradinaj in Hashim Thaçi. Jeremić je prepričan, da Vučić pripravlja pogubno rešitev za srbske interese na Kosovu, ker bo podpisal pravno zavezujoči sporazum Beograda s Prištino, ki bo zagotovil Kosovu sedež v ZN.

Čeprav Srbija objektivno nima velike moči, je Jeremić prepričan, da bi morala izkoristiti svoje komperativne prednosti, vključno z diplomatskimi zavezništvi z državami, ki niso mačji kašelj in podpirajo srbska stališča. V tej zvezi je izpostavil Rusijo in Kitajsko, ki s pravico veta v varnostnem svetu ZN predstavljata nepropusten jez članstvu Kosova v ZN. Zaokrožil je z besedami, da Zahod zato pritiska na Beograd, naj podpiše sporazum o normalizaciji odnosov s Prištino, v zameno pa Srbiji ponuja abstraktni koncept evropske prihodnosti, ki je objektivno zelo vprašljiva.