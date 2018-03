»Srbija je največji problem na Balkanu«

V ameriškem senatu so vse pogostejši pozivi administraciji, naj ne ignorira širjenja ruskega vpliva na Balkanu. Na rakavi vpliv Moskve na Balkanu je opozoril tudi poveljnik Natovih sil v Evropi Curtis Scaparrotti. Ameriški in britanski mediji svarijo tudi pred napovedano balkansko turnejo moskovskih nočnih volkov, ki veljajo za zveste pristaše ruskega predsednika Vladimirja Putina.

General Curtis Scaparrotti je pozval ameriško administracijo, naj se znova osredotoči na Balkan in poveča angažma ZDA in mednarodne skupnosti v regiji, da bo lahko preprečila manipulacije Rusije, še zlasti v Srbiji, ki jo je identificiral kot največji problem na Balkanu. Vodja medijske službe ameriškega poveljstva za Evropo Juan Martinez je pojasnil, da je Scaparrotti izrazil le zaskrbljenost zaradi prihodnjega vmešavanja Rusije na Balkanu, ki ga je ZDA s podporo demokratičnim vladam in njihovo krepitvijo ohranila stabilnega.

Kot je še menil Scaparrotti, je Moskva izkoristila priložnost za okrepitev svojega vpliva, ker je Washington prepustil regijo svojim evropskim partnerjem. Na vprašanje senatorja Toma Cottona ali je zaskrbljen zaradi Srbije ali Republike srbske, je Scaparrotti brez razmisleka odgovoril, da zaradi Srbije. Kot je pojasnil, obstaja očitna zgodovinska povezanost med Srbi in Rusi, ki jo slednji zlorabljajo za širjenje dezinformacij tako o reševanju kosovskega vprašanja kakor tudi o trojni oblasti v Bosni in Hercegovini. Scaparrotti se je zavzel za večji vojaški in diplomatski angažma v regiji.

Zgodovinska misija za Rusijo

Po navedbah ameriškega časnika Newsweek bo 15 članov nočnih volkov 19. marca obiskalo Srbijo in Bosno in Hercegovino, da bi raziskali kulturni vpliv ruskega imperija na Balkanu. Na turneji z imenom Ruski Balkan se bodo srečali s političnimi predstavniki Republike srbske, po oceni poznavalcev pa naj bi bil cilj motoristov širjenje protizahodnega razpoloženja na Balkanu, kjer Zahod konkurira z Rusijo. Ker so nočni volkovi pristaši ekstremističnih ideologij in povezani z različnimi skupinami skrajnežev, ni izključeno, da bodo skušali destabilizirati Balkan.

Balkanski analitik Jasmin Mujanović je za Newsweek ocenil, da je turneja nočnih volkov problematična, ker gre za kriminalno paravojaško organizacijo, ki je neposredno predstavništvo Kremlja in je politično povezano s secesionističnim režimom Milorada Dodika in avtokratsko vlado srbskega predsednika Aleksandra Vučića. Po njegovih navedbah so njihovi posamezni člani veterani konflikta v Ukrajini, izkušnje pa so pridobivali tudi v jugoslovanskih vojnah. Njihov voditelj Aleksandar Zaldostanov imenovani Krirurg je za Srpski glas izjavil, da so na zgodovinski misiji v boju za prihodnost Rusije.

Nočni volkovi so orodje države

Britanski časnik Guardian je označil nočne volkove za najbolj zloglasno motoristično bando, ki se lahko pohvali z več tisoč člani po vsej vzhodni Evropi. Ker so v bližnjih odnosih z ruskim predsednikom, so jih poimenovali tudi Putinovi angeli. Razpad bivše Sovjetske zveze jih je močno prizadel, tako da so zgrabili prvo priložnost za pomoč Rusiji, ki se jim je ponudila z aneksijo Krima. Kot so sporočili, bodo storili vse, da bi Rusija povrnila ugled, ki ga je imela kot najmočnejši imperij na svetu.

Putin je postal njihov največji pokrovitelj v devetdesetih. Po oceni ruskega strokovnjaka Marka Galeotija, ki poučuje globalizem na newyorški univerzi, nočni volkovi delujejo kot predstavniki in orodje države. Galeoti je še poudaril, da jih je Kremelj potegnil iz obrobja družbe, da bi izkoristil za poglabljanje svojega vpliva njihov proputinizem, zagrizeno pravoslavnost in protiameriško retoriko.