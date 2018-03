Srbov iz Sarajeva ni pregnal le strah pred Alijevimi mudžahidi

Bo selitvi srbskega in muslimanskega sledila še selitev hrvaškega in bošnjaškega naroda?

Predsednik Republike Srbske­ Milorad Dodik pravi, da bi bila za Hrvate najboljša rešitev vzpostavitev tretje entitete, ki bi jim zagotovila enakopravnost v BiH. Če bi se vsi strinjali­ z Miloradom Dodikom, bi se najbrž ponovilo leto 1996, ko se je samo iz Sarajeva izselilo 120.000 Srbov.



Proti ponudbi Milorada Dodika, ki vidi v vzpostavitvi hrvaške entitete tudi rešitev za notranje probleme v Federaciji BiH (FBiH), a pod pogojem, da bo Republika Srbska (RS) ostala v obstoječih mejah, se je prvo odzvalo ameriško veleposlaništvo v BiH. Brez dlake na jeziku so poudarili, da so ZDA proti vzpostavitvi tretje entitete in delitvi FBiH na hrvaški in bošnjaški del ter proti preureditvi države na podlagi etničnih načel.