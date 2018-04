Stara celina v primežu trgovinskih sporov ZDA in Kitajske

Berlin – Stari rek, »kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima« ne velja za sedanje trgovinske spore med ZDA in Kitajsko. Evropa je še vedno v nevarnosti, da se tudi sama znajde v vse nevarnejšem vrtincu nasprotujočih si interesov, zato mora ukrepati.



Tudi številne evropske države Kitajski očitajo prevelike zmogljivosti jekla, nakupovanje zahodnih podjetij visoke tehnologije z državnimi subvencijami in omejevanje dostopa tujih podjetij na kitajske trge, za ameriškega predsednika Donalda Trumpa pa so nekatere kitajske prakse kar kraja intelektualne lastnine. V evropskih prestolnicah bi mu morda celo prikimali, če ne bi tudi nad Evropo in nad vsem povojnim sistemom zmanjševanja trgovinskih ovir še vedno visela ameriška trgovinska giljotina.

Po posredovanjih trgovinske komisarke EU Cecilie Malmström in morda tudi nemškega ministra za gospodarstvo ter tesnega sodelavca kanclerke Angele Merkel Petra Altmaierja, ki se je v odločilnih dneh zadrževal v Washingtonu, so Američani EU izvzeli iz kazenskih trgovinskih ukrepov, a le začasno.