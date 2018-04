Stavke v Nemčiji prizadele okoli 90.000 potnikov

Ba. Pa., STA

Frankfurt/Pariz – Stavki v Nemčiji in Franciji, dveh največjih gospodarstvih na evropski celini, povzročata težave v letalskem prometu. V Nemčiji so zaradi stavke dela javnega sektorja, ki je ohromila tudi letališča, odpovedali številne lete, v Franciji pa težave povzroča nova stavkovna epizoda pri nacionalnem prevozniku Air France.

Zaradi stavke v Nemčiji je samo nemški nacionalni prevoznik za danes odpovedal več kot 800 od načrtovanih 1600 letov. Odpovedi bodo po predvidevanju Lufthanse čez dan prizadele okoli 90.000 potnikov. Lete so morali odpovedati tudi v Lufthansinem nizkocenovnem prevozniku Eurowings.

Opozorilna stavka se je začela davi, trajala pa bo do 18. ure. Stavkajo letališki gasilci in del zaposlenih na letališčih. Zaradi tega je najbolj prizadeto delovanje največjega nemškega letališča v Frankfurtu, ki je obenem glavno Lufthansino vozlišče in eno najpomembnejših evropskih letališč. Močneje prizadeta so tudi drugo Lufthansino vozlišče v Münchnu ter letališči Kölln-Bonn in Bremen. Posledice čutijo še v Berlinu, Hamburgu, Hannovru in Leipzigu.

Poleg odpovedi se potniki na letališčih po poročanju tujih tiskovnih agencij srečujejo tudi s precejšnjimi zamudami, težave imajo zaradi stavke v javnem potniškem prometu tudi s prihodom na letališče. A o kakšnem kaosu in množičnih izrazih nezadovoljstva za zdaj ni poročil, vendar procesi, kot so varnostne kontrole, potekajo občutno počasneje.

Stavkajo tudi javni uslužbenci

V Nemčiji stavkajo tudi v vrtcih in bolnišnicah, v sindikatu javnih uslužbencev Verdi pa stavkovne aktivnosti načrtujejo do petka, s čimer pred začetkom pogajanj o novih kolektivnih pogodbah stopnjujejo pritisk na delodajalce, da tudi zaposleni v javnem sektorju požanjejo del dobrih rezultatov največjega evropskega gospodarstva. Pogajanja se bodo začela prihodnji teden, v Verdiju pa zahtevajo za okoli 2,3 milijona zaposlenih šest odstotkov višje mesečne plače oziroma dvig v višini najmanj 200 evrov.

V nemški zahodni sosedi medtem poteka šesta stavkovna epizoda pri nacionalnem prevozniku Air France. Ta je moral odpovedati približno četrtino vseh letov, pri čemer so bili najbolj prizadeti medcelinski leti.

V Air Franceu pravijo, da so jih stavkovne aktivnosti do zdaj stale okoli 170 milijonov evrov. Spor med zaposlenimi, ki terjajo šest odstotkov višje plače, in vodstvom, ki privoli v enoodstotno zvišanje, traja že od 22. februarja, stavka pa je napovedana tudi za prihodnji teden.

Sindikati zahtevajo, naj letalska družba z zaposlenimi deli dobre poslovne rezultate lanskega leta, menedžment pa vztraja, da ne more zvišati plač, ne da bi ogrozil prihodnjo rast v izjemno konkurenčnem letalskem sektorju.