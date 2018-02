Strah pred novimi vojnami in zaostrovanji

Po nastopu izraelskega premiera Benjamina ­Netanjahuja na varnostni konferenci, ki se je je konec tedna udeležilo okrog 500 politikov in varnostnih strokovnjakov, se nekateri bojijo nove vojne na Bližnjem vzhodu.



Netanjahu je primerjal jedrski sporazum z islamsko republiko Iran z münchenskim sporazumom iz leta 1938, s katerim so tedanje evropske velesile dovolile Adolfu Hitlerju zasedbo delov Češkoslovaške, temu dejanju pa je kljub temu sledila najbolj katastrofalna vojna z zgodovini. Po prepričanju izraelskega premiera tudi jedrsko oboroženega Irana, ki Izraelu ne priznava pravice do obstoja, ne bo mogoče zadržati. »Ne preizkušajte nas!« je zažugal iranskemu zunanjemu ministru Mohamedu Džavadu Zarifu, ki je izraelski govor označil za cirkus.

Vroče razprave so potekale tudi o vlogi Rusije pri spodkopavanju zahodnega sveta, krepitvi evropske obrambne sposobnosti in številnih drugih vprašanjih. Z izjavo, da ta čas zelo trpi zaradi slovensko-hrvaškega spora, je razburil predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker. »Če bi evropska komisija pogojevala nadaljnjo vključitev v Evropsko unijo z ureditvijo meja, bi to dalo veliko moč prav članici, ki noče implementirati odločbe arbitražnega sodišča,« je v Münchnu komentirala slovenska ministrica za obrambo Andreja Katič.