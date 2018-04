Strup za vohuna v tekoči obliki

Ruskega vohuna Sergeja Skripala in njegovo hčer Julijo so napadli s strupom v tekoči obliki. Raziskave bodo potekale še več mesecev.

A. V., STA

London – Ruski vohun Sergej Skripal in njegova hčerka Julija sta bila zastrupljena s strupom v tekoči obliki. Tako so ugotovili po raziskavi na britanskem oddelku za okolje, kjer so podrobno preučili strup novičok, ki so ga uporabili v napadu na ruskega vohuna 4. marca letos v Salisburyju.

Največ strupa je bilo na kljuki vhodnih vrat v domovanje 66-letnega Skripala in 33-letne Julije. Omedlela sta šele kasneje na klopci v parku, od koder so ju odpeljali v bolnišnico.

Iz oddelka za okolje so sporočili, da pospešeno čistijo širšo okolico napada, toda nekateri deli bodo ostali zaprti, dokler ne bodo znani rezultati podrobnejše analize. Skupaj naj bi preučevali devet različnih delov Salisburyja, raziskave in čiščenje pa naj bi potekalo še nekaj naslednjih mesecev.

Britanska oblast je za napad obtožila Rusijo, toda uradna Moskva vse obtožbe zanika.