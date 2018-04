Tihotapcev migrantov je čedalje več

A. S. H., STA

Bruselj – Evropski varnostni organi sledijo najmanj 65.000 tihotapcem migrantov, kar je dvakrat več kot na vrhuncu migrantske krize pred tremi leti. In čeprav je število migrantov, ki želijo v Evropo, precej upadlo, je povpraševanje še vedno visoko, je danes opozoril Europol.

Preiskovalci evropskih držav so identificirali številne nove osumljence na področju tihotapljenja ljudi. Gre za eno najhitreje rastočih dejavnosti organiziranega kriminala, vredno več milijard evrov, je danes v Haagu za francosko tiskovno agencijo AFP povedal vodja Europolovega centra za boj proti tihotapljenju migrantov Robert Črepinko.

Povedal je, da je v Europolovih evidencah 65.000 domnevnih tihotapcev migrantov. Septembra 2015 jih je bilo okoli 30.000, do konca leta 2016 pa so evidentirali že okoli 55.000 tihotapcev. Leta 2017 so jih na seznam dodali še okoli 10.000, je pojasnil Črepinko.



Libija ostaja glavno izhodišče migrantov

Po narodnosti jih je 63 odstotkov iz evropskih držav, med njimi 45 odstotkov iz balkanskih držav. 14 odstotkov jih je iz Bližnjega vzhoda, 13 odstotkov iz Afrike, devet iz vzhodne Azije in odstotek iz obeh Amerik, kažejo statistike Europola.

Glavno izhodišče migrantov za pot proti Evropi ostaja Libija, od koder prihajajo tudi poročila o hudih zlorabah migrantov, celo zasužnjevanju.

Tovrstna poročila so spodbudila sklic vrha EU-Afrika novembra lani v Abidjanu, na katerem so se voditelji dogovorili za repatriacijo migrantov v njihove domače države. Več tisoč so jih na podlagi tega dogovora že vrnili, cilj vrha pa je bil tudi okrepiti sodelovanje v boju proti tihotapljenju migrantov.

Vendar je ta dodatna krepitev sodelovanja odvisna tudi od spoštovanja človekovih pravic v posameznih afriških državah, v katere naj bi vračali migrante, kar pa bo še velik izziv, je še povedal Črepinko za AFP.