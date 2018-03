»Tiranija parlamentarne večine nad državljani«

Makedonski parlament je tudi v drugo potrdil zakon, s katerim bo Makedonija postala uradno dvojezična država. Predsednik države Gjorge Ivanov je že napovedal, da zakona ne bo podpisal. To lahko vodi v njegov odpoklic in stopnjevanje napetosti v državi.

Gjorge Ivanov trdi, da lahko zakon izzove blokado institucij in odpre vprašanje ustavne ureditve države. Kot je poudaril, zakon zaradi svoje represivne vsebine in nasilnega sprejetja ni izraz demokracije, temveč je izraz tiranije parlamentarne večine nad večino državljanov. Sklenil je z besedami, da mu podpisa ne dovoljujeta niti ustava niti njegova vest. V Makedoniji so v žargonu njegovo potezo označili kot žepni veto, ki v nasprotju s suspenzijskim vetom ne odlaga, temveč blokira sprejetje zakona.