Berlin/Bruselj/Pariz - Potem, ko je bilo znano, da člani nemške socialdemokratske stranke (SPD) soglašajo še z eno veliko koalicijo pod vodstvom krščanskodemokratske kanclerke Angele Merkel, iz Evrope prihajajo odzivi na njihovo odločitev. Odločitev ima v luči dogajanja zadnjih petih mesecev po volitvah pomembno vlogo, saj osrednja evropska država vendarle dobiva novo vlado, ki jo bodo po predvidevanjih sklenili že sredi marca.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je odločitev SPD označil za dobro novico za Evropo, evropski komisar za finančne in gospodarske zadeve Pierre Moscovici pa je dejal, da je Nemčija pripravljena na sodelovanje za močnejšo Evropo.

»To je dobra novica za Evropo. Francija in Nemčija bosta v prihodnjih dneh začeli s sodelovanjem, katerega cilj je oblikovanje novih pobud za izboljšanje evropskega projekta,« so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz Macronovega urada.

Moscovici je pozdravil strankino »odgovorno in odločilno glasovanje«. Kot je zapisal na Twitterju, je Nemčija zdaj pripravljena na sodelovanje za močnejšo Evropo.

Možnosti za napredek

Vodja Krščansko-socialne unije (CSU) Horst Seehofer je odločitev članov SPD pohvalil in ocenil, da prinaša nove možnosti za napredek Nemčije. »Zdaj imamo vse možnosti za nadaljnjo prenovo Nemčije in novo družbeno povezanost,« je ocenil po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Rezultat glasovanja je pozdravil tudi nekdanji predsednik SPD Martin Schulz. Kot je ocenil, lahko vstop SPD v koalicijo Nemčijo in Evropo popelje naprej, stranko pa okrepi. Schulz se je za umik v ozadje odločil zaradi številnih kritik članov stranke, njegov položaj pa naj bi na izrednem kongresu 22. aprila prevzela Andrea Nahles.

Andrea Nahles bi s prevzemom vodenja SPD postala prva ženska na čelu stranke doslej. Foto: AFP

Odzvali so se tudi v desnopopulistični stranki AfD, ki bo največja opozicijska stranka v nemškem parlamentu. Njena vodja Alice Wendel je poudarila, da bo »račun izstavljen najpozneje leta 2021«.

Bolj preudarni so bili pri odzivih gospodarstveniki, ki so izrazili zadovoljstvo nad razpletom, a obenem poudarili, da mora nova vlada čim prej začeti z delom. »Vlada in parlament morata pri uresničevanju koalicijske pogodbe v ospredje postaviti prihodnje investicije in spodbudo inovacijam ter se izogibati novim obremenitvam za državljane in podjetja,« je dejal predsednik Združenja nemške industrije Dieter Kempf.

Predsednik Združenja za zunanjo trgovino Holger Bingmann je pozval k ukrepom, ki bi ohranili pomemben gospodarski položaj Nemčije v mednarodni konkurenci. Predsednik nemške trgovinske zbornice Eric Schweitzer pa je opozoril, da koalicijski sporazum mnogim podjetjem prinaša nepotrebna bremena.