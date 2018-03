Trump odnaša dobičke vlagateljev

Odločitve Donalda Trumpa vse bolj načenjajo živce vlagateljev na svetovnih borzah in žal pregled zaključka prejšnjega tedna kaže, da se bo negotovost vsaj nadaljevala, če ne celo stopnjevala.



Indeks ameriških delnic S&P 500 je prejšnji teden zdrsnil za šest odstotkov in je tudi že tri odstotke nižje kot na začetku leta. In čeprav je bil zdrs delnic v Evropi prejšnji teden manjši od upada v ZDA, pa je letošnje gibanje za vlagatelje v Evropi še manj prizanesljivo. Nemški Dax, na primer, ki je prejšnji teden zdrsnil za štiri odstotke, je letos izgubil že osem odstotkov. Tako nizko je bil nazadnje februarja lani. Koalicijski dogovor v Nemčiji je na parketu frankfurtske borze ostal skoraj neopažen. Večina vlagateljev spremlja zmedo, ki se kopiči na drugi strani Atlantika.



Slabo izhodišče Evrope in Azije



Vsaj kar se tiče začetka tedna, je izhodišče evropskih in azijskih borz slabo. Padec v ZDA se je poglobil v petek popoldne, ko so bili drugi trgi zaprti. Že zato je pričakovati, da bodo delnice v Aziji in Evropi začele s krepkim padcem tečajev, še preden bodo vlagatelji začeli razmišljati, kaj vse se kuha v prihajajočem obdobju. In pogled naprej žal ni prav spodbuden.

Afero z zlorabo uporabnikov facebooka oziroma njihovih podatkov je mogoče oceniti predvsem za škandal, ki bo verjetno vplival le na poslovanje tehnoloških podjetij in ne bo imel večjega vpliva na celotno gospodarstvo. A vse kaj drugega je ameriška uvedba carin na kitajske izdelke in grožnja tistim državam, ki so jih ZDA tokrat iz ukrepov izvzele (med njimi tudi EU). Kar nekaj analitikov je opozorilo, da lahko ti ukrepi, še posebej, če bo prišlo do novih zaostritev, upočasnijo ali celo zaustavijo gospodarsko rast. In da ne bo pomote, večina jih opozarja, da bodo krajši konec trgovinskega spora med Kitajsko in ZDA potegnile slednje.



Padec v ZDA se je poglobil v petek popoldne, ko so bili drugi trgi zaprti. Foto AP

Analitski oddelek revije Economist je prejšnji teden ocenil, da bodo ZDA v dveh letih padle v gospodarsko krizo, ko se bodo izpeli davčni in drugi ukrepi, ki jih je sprejela zdajšnja ameriška administracija. Na kratko povedano - analitiki so ocenili, da bodo višje carine prispevale k dvigu cen v ZDA, ameriška centralna banka pa tega dviga ne bo uspela uravnotežiti z dvigom obrestnih mer. Kombinacija višjih cen in višjih obrestnih mer pa bo zmanjšala povpraševanje. Ta proces se bo, kot kaže, začel že letos, kar pa verjetno pomeni, da bo poslovanje ameriških podjetij slabše od pričakovanj.Ker gre h koncu tudi prvo letošnje četrtletje, veliko vlagateljev že kalkulira četrtletne rezultate. V ZDA se bo val objav začel že v prvi polovici aprila. Ne gleda na to, kakšni bodo rezultati, pa je v obdobju pred začetkom objav povečana negotovost. Pričakovanja so visoka, skrb pred slabšim drugim četrtletjem pa še večja. Kar nekaj analitikov opozarja, da se negotovost zaradi političnih odločitev vse bolj pozna ne samo na finančnih trgih, ampak tudi pri potrošnikih; to bi lahko podjetja občutila že pred polletjem. Ne glede na objave poslovnih rezultatov, se lahko zgodi, da bodo vlagatelji hoteli imeti več denarja na varnem. Njihova odločitev je nekoliko lažja tudi zato, ker so se obrestne mere v zadnjem obdobju nekoliko dvignile.Povečana negotovost na svetovnih finančnih trgih prihaja tudi v zelo neugodnem času. Ta in naslednji delovni teden bosta namreč zaradi velikonočnih praznikov skrajšana, kar bo veliko vlagateljev izkoristilo za kratek oddih. Posledično to pomeni manjšo likvidnost na finančnih trgih, kar pa še povečuje možnost večjih nihanj tečajev. In seveda ne gre spregledati možnosti, da bo kar nekaj vlagateljev hotelo imeti miren oddih in se bodo zato že pred oddihom umaknili in bolj tveganih naložb.