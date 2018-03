Tudi partnerka napadalca v Trèbesu na seznamu sumljivih oseb

Partnerka napadalca, ki je v petek na jugu Francije ubil štiri ljudi in jih ranil 16, je bila prav tako na seznamu sumljivih oseb, ki jih spremlja policija, je danes za francosko tiskovno agencijo AFP povedal vir blizu preiskave. 18-letnico so prijeli kmalu po terorističnem napadu v Trèbesu. AFP poroča, da dekle sodeluje s preiskovalci.

Policija je prijela tudi 17-letnika, ki je domnevno prijateljeval s 25-letnim napadalcen Radouanom Lakdimom. Kje je napadalec dobil orožja ter ali je imel kakšne pomočnike, še vedno ni znano.

Lakdimov petkov niz napadov se je začel s krajo avtomobila v kraju Carcassonne, ko je ranil voznika in ubil sopotnika, nato je streljal na skupino policistov med rekreacijo in pri tem ranil enega, nazadnje pa je zajel talce v bližnjem Trèbesu, kjer so pod njegovimi streli podlegli še trije ljudje. Domnevno je bil simpatizer džihadistične skupine Islamska država (IS) – pri njem so našli več na roko napisanih sporočil, ki to potrjujejo. Lakdim je bil v petek ubit v strelskem obračunu s policisti.

Marine Le Pen poziva k odstopu notranjega ministra Gérarda Collomba

Kot smo že pisali, je bil Lakdim na seznamu potencialnih skrajnežev in je bil policiji znan kot manjši prekupčevalec z mamili, ki ne predstavlja velikega tveganja. Zaradi terorističnega napada in dejstva, da je bil Lakdim na seznamu potencialnih teroristov, se že vrstijo tudi politični napadi na administracijo francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Vodja opozicijskih Republikancev Laurent Wauquiez je pozval k ponovni uvedbi izrednih razmer, ki so jih v državi odpravili oktobra lani. Uvedli so jih novembra 2015 po smrtonosnih terorističnih napadih v Parizu, v katerih je bilo ubitih 130 ljudi.

»Zahtevam, da se ne zadovoljimo zgolj s spremljanjem islamistov in čakamo, da bodo izvedli napade,« je dejal Wauquiez. Najbolj nevarne bi bilo treba po njegovem mnenju »internirati«, tiste brez francoskega državljanstva pa izgnati. Izgon tujcev in dvojnih državljanov je podprla tudi voditeljica skrajnodesničarske Nacionalne fronte Marine Le Pen. Pozvala je tudi k odstopu notranjega ministra Gérarda Collomba.