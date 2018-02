Tuji hekerji vdrli v podatkovno omrežje nemške vlade

M. Č., STA

Berlin - Tuji hekerji so po informacijah nemške tiskovne agencije dpa vdrli v podatkovno omrežje nemške vlade in varnostnih oblasti. Napad so sicer opazili decembra lani, lahko pa bi potekal že celo lansko leto. Domnevno naj bi za napadom stala ruska hekerska skupina APT28, ki naj bi bila povezana z rusko vlado.

Iz nemških varnostnih krogov je dpa danes izvedela, da so hekerji napadli zunanje in obrambno ministrstvo. Pri tem so naložili škodljive programe in pridobili podatke s strežnikov. Osrednji napad se je sicer zgodil na podatkovno omrežje zvezne uprave. To je posebna komunikacijska platforma, ki je posebej zavarovana pred kibernetskimi napadi. Uporabljajo pa jo med drugim vlada, ministrstva, parlament in varnostne oblasti.

Oblasti tako že od decembra preiskujejo, kako globoko se je uspelo prebiti hekerjem, saj obstaja možnost, da so pridobili dostop do celotnega omrežja.

Trdnih dokazov, da so napad izvedli ruski hekerji, ni, saj jih je v takšnih primerih težko pridobiti, piše dpa. Obstajajo pa namigi, kot je na primer cilj napada in uporabljeni strežniki, s katerih so bili izvedeni napadi. APT28 je tudi že pred tem izvedel več podobnih napadov, na primer na zvezo Nato ter novinarje v vzhodni Evropi in na Kavkazu.

Nemško notranje ministrstvo je danes sporočilo, da so hekerski napad že izolirali in je zdaj pod nadzorom. Incident obravnavajo prioritetno, v preiskavo pa so vložili dodatna sredstva, je pojasnil tiskovni predstavnik ministrstva Johannes Dimroth.

Dodal je še, da so vsi prizadeti organi že obveščeni ter da so sprejeli vse potrebne ukrepe glede pojasnjevanja napada in ponovne vzpostavitve zaščite. Ker preiskava še vedno poteka, Dimroth ni podal dodatnih informacij.

V Nemčiji so sicer leta 2015 opazili sumljive aktivnosti v računalniškem sistemu zveznega parlamenta. Tudi takrat so v sistem domnevno vdrli hekerji skupine APT28.