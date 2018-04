Turški predsednik grozi kosovskemu premierju

Prijetje in tajni izgon šestih pripadnikov Fethullaha Guelena na Kosovu je ukazal Hashim Thaçi brez vednosti vlade. Recep Tayyip Erdoğan je sporočil Ramushu Haradinaju, ki ji odstavil notranjega ministra in direktorja obveščevalne službe, da je njegove kariere konec.



Kosovski premier Ramush Haradinaj je odstavil notranjega ministra Flamurja Sefaja in direktorja kosovske obveščevalne službe Dritona Gashija, ker so se aretacije in izgon šestih pripadnikov turškega gibanja klerika Fethullaha Guelena, ki mu Ankara pripisuje odgovornost za poskus državnega udara v Turčiji leta 2016, zgodile brez njegovega soglasja. Ravnanje s turškimi državljani, ki so jih izgnali brez postopka in pravice na pritožbo je obsodil tudi predsednik parlamenta Kadri Veseli, ker poraja dvome v delo pristojnih organov in vladavino prava.



Niti vleče Hashim Thaçi



Turčija si prizadeva, da bi dosegla zaprtje Guellenovih šol po svetu ter izgone privržencev gibanja, ki ga turške oblasti imajo za teroristično gibanje. Po navedbah kosovskega notranjega ministrstva so šestim turškim učiteljem izobraževane ustanove Mehmet Akif, ki so delovali v Prištini in Gjakovi, razveljavili dovoljenja za bivanje. Izobraževalna ustanova je povezana z Guellenovim gibanjem, na Kosovu pa ima osnovne in srednje šole ter vrtce.



Priština se je doslej upirala pritiskom Ankare, kosovski predsednik Hashim Thaçi pa se je odločil za delovanje mimo vlade, ker želi zrušiti Haradinaja. Vlada se je znašla v krizi že po aretaciji vodje srbskega vladnega urada za Kosovo Marka Đurića v Kosovski Mitrovici, ki je imela za posledico izstop Srbske liste iz vladne koalicije. Haradinajeva vlada ima tako v parlamentu zagotovljeno le še podporo 53 poslancev, Thaçijeva Demokratska stranka Kosova, ki je hrbtenica vlade, pa ocenjuje, da bi za normalno delovanje potrebovala podporo najmanj 61 poslancev. Po navedbah kosovskih analitikov naj bi tudi za akcijo posebne policijske enote stal Thaçi, ki se želi znebiti predsednika vlade. Thaçi poleg tega ni dal soglasja za zamenjavo Gashija, ki ga je možno odstaviti le s soglasjem predsednika in premierja.



Kosovo ne bo turški vazal



Turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan je javno pohvalil Thaçija za pomoč pri aretaciji in izgonu šesterice turških državljanov, medtem ko je Haradinaja zaradi odstavitve Sefaja in Gashija označil za zlikovca. Erdoğan je še vprašal Haradinaja po čigavi diurektivi je zahteval zamenjavo notranjega ministra in vodje obveščevalne službe in od kdaj Priština varuje tiste, ki skušajo izpeljati državni udar v Turčiji. Erdoğan mu je sporočil: »Turčija je sprejela Kosovo kot bratsko državo. Kako lahko hraniš tiste, ki so skušali izpeljati udar v Turčiji. Polagal boš račune pred mojimi kosovskimi brati«. Napovedal je konec njegove premierske kariere, Kosovce pa je pozval, naj protestirajo proti Haradinaju. Zaradi njegove pohvale Thaçija kosovski mediji ugotavljajo, da je predsednik javno lagal državljanom, češ da ni vedel za prijetje in izgon turških učiteljev iz Kosova.



Predsednik vlade je odgovoril, da ni navada Albancev, da se vmešavajo v tuje zadeve, tako se tudi Erdoğan ne bo vmešaval v kosovska vprašanja, ker za reševanje problemov v svoji hiši ne bodo nikogar spraševali za dovoljenje. Njegov namestnik Fatmir Limaj je poudaril, da Kosovo ne bo turški vazal, tudi ne za ceno njenega prijateljstva. Kot je še opozoril, nihče ne sme groziti vladi ali premierju, ki je ukrepal skladno z zakoni. razen Kosovcev, ki so mu zaupali mandat. To velja za vse države in njene voditelje, ne glede na njihovo veliko moč, je sklenil Limaj.