Umazane evropske igre z begunci

Dolgo se je govorilo, na to so v Sredozemlju ves čas opozarjale nevladne humanitarne organizacije, zdaj pa je na zahtevo tiskovnega predstavnika za evropske zadeve in poslanca levice v nemškem parlamentu domneve potrdila tudi nestrankarska ekspertiza bundestaga.



V Sredozemskem morju pred libijskimi obalami pri reševanju beguncev iz čolnov ne kršijo človekovih pravic le agresivni pripadniki libijske obalne straže, ampak tudi evropske vojaške in reševalne ladje, verjetno pa tudi italijanska služba za reševanje na morju s sedežem v Rimu. Evropske ladje namreč v mednarodnih vodah pred libijskimi obalami že lep čas ne rešujejo več beguncev, ampak jim skušajo preprečiti nadaljevanje poti in jih pognati nazaj v roke libijske obalne straže. Druga kršitev človekovi pravic je, da Evropa Libiji, ki nima niti regularne vlade in ni podpisala nobene konvencije o ravnanju z begunci, pri reševalnih akcijah vse večkrat prepuščajo vodenje teh operacij s pogosto katastrofalnimi posledicami za begunce. Samo v prvih dveh mesecih letošnjega leta se je tako v Sredozemlju uradno utopilo že več kot 300 beguncev.



Kršenje vseh pravil



V resnici bi morale biti vloge jasne. Evropske ladje bi morale reševati begunce in migrante. To so dolžne početi po mednarodnem pomorskem pravu. Po evropski konvenciji o človekovih pravicah in ženevski konvenciji o beguncih rešenih brodolomcev ne smejo vračati nazaj v Libijo, tam jim namreč grozijo zlorabe, zapor, mučenja in zatiranje, bi jih morale prepeljati ne evropsko kopno, medtem ko bi morala libijska obalna straža skrbeti predvsem za red v svojih ozemeljskih vodah. Toda ta pravila so se, predvsem zaradi evropskega paničnega strahu pred afriškimi begunci, povsem porušila.