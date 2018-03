Umrl policist, ki je prevzel mesto talca

Policist se je ponudil v zameno za talko, nato pa ga je napadalec ob posredovanju protiteroristične enote ustrelil in zabodel.

De. P., STA

Toulouse – Francoski policist, ki se je v petek v kraju Trèbes na jugu Francije ponudil teroristu v zameno za talko, je umrl. S tem je postal četrta žrtev napadalca, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

45-letni podpolkovnik Arnaud Beltrame je bil med prvimi policisti, ki so prispeli v supermarket v Trèbesu, kjer je oboroženi napadalec zajel okoli 50 nakupovalcev in osebja. Beltrame se je nato ponudil v zameno za talko, kar je napadalec sprejel, nato pa ga je ob posredovanju protiteroristične enote ustrelil in zabodel.

Ponoči je Beltrame za posledicami ran v bolnišnici umrl, je sporočil francoski notranji minister Gerard Collomb. »Podpolkovnik Arnaud Beltrame je umrl. Umrl je za svojo domovino. Francija ne bo nikoli pozabila njegovega herojstva,« je na Twitterju zapisal minister.

Pogumnega policista je pred tem pohvalil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. »Rešil je življenja, dokazal izjemen pogum in si zasluži spoštovanje kolegov in celotne države,« so sporočili iz predsednikove pisarne.

S smrtjo policista se je število žrtev petkovega terorističnega napada povzpelo na štiri. Napad je izvedel 25-letni Radouane Lakdim, ki se je označil za borca džihadistične skupine Islamska država. To je bil prvi večji islamistični napad v Franciji po oktobru lani, ko je islamski skrajnež v Marseillu zabodel dve ženski.