Ustaško taborišče smrti v Združenih narodih

Razstava o Jasenovcu na sedežu ZN v New Yorku je ohladila odnose med Zagrebom in Beogradom. Hrvaška je obtožila Srbijo, da nadaljuje z zlorabami in manipulacijami o žrtvah Jasenovca v dnevnopolitične namene, kar je zaradi pietete do žrtev popolnoma nesprejemljivo. V ZN so izpostavili, da razstava na sedežu ZN ne pomeni, da z njo soglašajo.

Vodja srbske diplomacije Ivica Dačić je poudaril, da razstava ni usmerjena proti nikomur, razen proti zločincem in tistim, ki si želijo, da bi se Jasenovac pozabil in izbrisal, da bi lahko relativizirali in rehabilitirali zločine. Po njegovih besedah gre za pravico do spomina na holokavst in genocid, ki je vzel več sto tisoč življenj v ustaškem koncentracijskem taborišču v Jasenovcu, ki edino v Evropi ni bilo pod nacistično upravo. Dačić je še izpostavil, da je samo ena država članica ZN močno nasprotovala prvi razstavi v zgodovini ZN, ki je posvečena žrtvam Jasenovca in drugih taborišč smrti v bivši Neodvisni državi Hrvaški (NDH), ni pa izrecno omenil Hrvaške.

"Laži in grobi ponaredki"

Hrvaško zunanje ministrstvo je z diplomatsko noto Srbiji protestiralo zaradi Dačićevih izjav, hrvaška diplomacija pa je ocenila, da tovrstne izjave, ki so usmerjene proti Hrvaški in njenim predstavnikom, ustvarjajo dvom v iskrenost stališč Srbije o želji po spravi in dobrososedskih odnosih. Po navedbah hrvaških medijev so opozorili ZN na lažne informacije, organizatorji razstave, ki o projektu niso obvestili hrvaških zgodovinarjev niti inštitucij, kot je javna ustanova spominskega območja v Jasenovcu, pa so bili prisiljeni odstraniti najbolj grobe ponaredke. V Zagrebu so ocenili, da je Dačić ob otvoritvi razstave Jasenovac - pravica ne pozabiti, Hrvaško posredno obtožil rehabilitacije ustaškega režima.

Na hrvaško diplomatsko noto se je odzval predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ki je ocenil, da gre za podobno potezo, kot če bi Nemčija poslala noto Judom zaradi obeleževanja dneva holokavsta. V zvezi s hrvaškim protestom je še dejal, da razume, da se Hrvaška in Srbija ne moreta strinjati o dogodkih pred 27 leti, ne razume pa, zakaj ne obstaja soglasje o dogodkih izpred 73 let.

Srbsko-judovski projekt

Srbski viri od konca druge svetovne vojne vztrajajo, da je bilo v Jasenovcu med letoma 1941 in 1945 pobitih več kot 700.000 Srbov, Judov, Romov in antifašistov, v spominskem centru v Jasenovcu pa imajo potrjene osebne podatke za nekaj več kot 83.000 umorjenih oseb. Natančno število žrtev je težko ugotoviti, po oceni neodvisnih preiskovalcev pa v ustaškem taborišču smrti ni bilo ubitih več kot 100.000 oseb. Kot navajajo agencije so za Hrvaško sporne tudi domnevne trditve z razstave, da je bil nekdanji zagrebški nadškof Alojzije Stepinac odgovoren za množično pokatoličevanje Srbov v času NDH.

Razstava o Jasenovcu v ZN je srbsko-judovski projekt ob mednarodnem dnevu holokavsta, pripravili pa so jo zgodovinarji iz sedmih držav. Direktor razstave je izraelski profesor in strokovnjak za nacistična koncentracijska taborišča Gideon Greif, ki je tudi vodja mednarodne skupine zgodovinarjev GH7. V ZN so še izpostavili, da je vsebina razstave v pristojnosti organizatorjev. Zveza judovskih občin v Srbiji je ocenila, da mednarodna skupnost ni dovolj seznanjena z zverinskim mučenjem žrtev v Jasenovcu.