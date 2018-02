V Belgiji sodijo glavnemu preživelemu osumljencu napadov v Parizu

28-letnemu Salahu Abdeslamu sodijo zaradi strelskega obračuna s policisti v Belgiji marca 2016. Grozi mu do 20 let zapora.

Bruselj – V Bruslju se je danes ob strogih varnostnih ukrepih začelo sojenje glavnemu osumljencu za teroristične napade v Parizu novembra 2015 Salahu Abdeslamu. Sodijo mu zaradi strelskega spopada s policijo marca 2016 tik pred njegovo aretacijo. Grozi mu do 20 let zapora. Tolikšno kazen je namreč danes ob začetku sodnega procesa zanj zahtevalo tožilstvo.

Abdeslam prvi dan sojenja ni hotel odgovarjati na vprašanja.

»Nočem odgovarjati na vprašanja,« je dejal Salah Abdeslam, ko ga je predsedujoča sodnica Marie-France Keutgen vprašala po potrditvi identitete. Kot je pojasnila, je Abdeslam zavrnil tudi fotografiranje ali snemanje med procesom, poroča BBC.

»Ne bojim se vas, ne bojim se vaših zaveznikov,« je dejal Abdeslam in dodal, da »zaupa v Alaha«. V svoji razlagi, zakaj med procesom ne bo sodeloval, je nakazal, da je sodišče pristransko do muslimanov. »Moja tišina ne pomeni, da sem kriminalec, to je moja obramba,« je zatrdil. »Z muslimani ravnajo na najslabše načine, brez milosti. Domneva nedolžnosti ne obstaja,« je še dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Salah Abdeslam, glavni osmuljenec za teroristične napade novembra 2015 v Parizu, z belgijskim sodiščem noče sodelovati. Foto: AFP

Abdeslam zavrača sodelovanje s preiskovalci vse od aretacije marca 2016. Prijeli so ga štiri mesece po napadih v francoski prestolnici, v katerih je 13. novembra 2015 umrlo več kot 130 ljudi. Danes 28-letni francoski državljan maroškega porekla je edini preživeli od džihadistov, ki so izvedli napade. Po napadih so ga iskali po vsej Evropi, prijeli pa v Bruslju štiri mesece pozneje.

Trenutno mu v Bruslju sodijo zaradi strelskega obračuna z belgijsko policijo 15. marca 2016, v katerem so bili ranjeni trije policisti. V spopadu je sodeloval tudi Sofiane Ayari, ki so mu prav tako začeli soditi danes. Dvojica je skupaj s še enim pomagačem streljala na policiste, ki so hoteli preiskati stanovanje, v katerem so se skrivali po napadih v Parizu. Tretji teroristični osumljenec je bil v streljanju ubit.

Abdeslam in Ayari sta obtožena poskusa uboja policistov in posedovanja prepovedanega orožja. Kot je danes na sodišču zatrdila zvezna tožilka, pri očitanih dejanjih ne gre le za poskus umora, temveč poskus umora s terorističnimi povezavami. Grozi jima do 20 let zapora. Ayari je danes dejal, da se je v Siriji pridružil skrajni skupini Islamska država, se pa po navedbah nemške tiskovne agencije DPA nima za skrajneža.

V okolici sodne palače v belgijski prestolnici, kjer poteka sojenje, veljajo izredni varnostni ukrepi. Foto: John Thys/AFP

Sojenje bo potekalo do petka, pri čemer bo v sredo dan odmora. Abdeslam je zaprt v pariškem zaporu Fleury-Merogis, vendar bo med sojenjem ta teden v zaporu v kraju Vendin–le-Vieil na severu Francije. Vsak dan ga bodo prepeljali v 150 kilometrov oddaljeni Bruselj.