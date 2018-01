V iztirjenju vlaka pri Milanu mrtvi in poškodovani

Š. J., STA

Milano – V bližini Milana je davi iztiril primestni vlak, pri čemer so umrli najmanj trije ljudje, pet jih je bilo huje poškodovanih, približno sto pa lažje, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Vlak, s katerim so se številni peljali na delo, je iztiril okoli 7. ure na postaji v kraju Pioltello Limito okoli 40 kilometrov od Milana. Na kraj nesreče so napotili več deset reševalnih vozil in gasilce.



Video: La Repubblica

Po navedbah gasilcev je bilo več ljudi ujetih v razbitinah vagonov. Dve uri po iztirjenju so jih še vedno reševali.

Iztirili so samo sredinski vagoni vlaka, ne pa tudi tisti na začetku in koncu. Na fotografijah, ki so jih na kraju iztirjenja posneli gasilci, je videti, da en vagon stoji pravokotno na drugega, oba pa sta razbita.

Vzrok nesreče poškodovana tirnica?

Predstavniki italijanskih železnic so ob pregledu prizorišča odkrili, da je ena od tirnic blizu kraja iztirjenja poškodovana. Manjka namreč 20-centimetrski del tira. Preiskovalci še ugotavljajo, ali je to povzročilo iztirjenje vlaka. So pa ob pregledu tirov izključili možnost okvare kretnic na postaji v Pioltellu Limitu. Sporočili so še, da so preiskave pokazale, da so vsi varnostni sistemi delovali.

Italijanske železnice so zaradi nesreče do nadaljnjega ustavile ves železniški promet med Milanom in Brescio.