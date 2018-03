»V Rusiji moramo revščino zmanjšati za polovico«

Be. B., STA

Vladimir Putin je imel danes v Moskvi letni nagovor, ki je zadnji pred prihajajočimi volitvami, na katerih bodo 18. marca Rusi volili predsednika. Putin je v nagovoru poslancem o stanju v državi predstavil glavne adute njegove politike, s katero si želi zmagati že četrti predsedniški mandat, piše BBC.

»Vsak posameznik je za nas pomemben,« je dejal Putin, ki si med drugim želi povečati zaposlenost in dolžino življenja državljanov. Prav tako je obljubil, da bi v prihodnjih šestih letih nesprejemljivo stopnjo revščine v državi zmanjšal za polovico. V državi pod pragom revščine živi okoli 20 milijonov ljudi, kar je sicer občutno manj kot leta 2000, ko je pod pragom revščine živelo kar 42 milijonov ljudi, a je Putin obljubil, da bi to število zmanjšal za polovico.

Blaginja Rusije in državljanov

Putin je nagovor izkoristil tudi za predstavitev svoje okvirne politike prihodnjih šestih let. V nagovoru se je tako osredotočil predvsem na notranje zadeve in ocenil, da bodo prihodnja leta »ključna« za Rusijo. »Blaginja Rusije in blaginja naših državljanov morata biti temelj vsega in na tem področju moramo doseči preboj,« je dejal, ko je naznanil svoj novi socialni program.

Letni Putinov nagovor je v živo v dvorani spremljalo več kot tisoč predstavnikov oblasti in družbe. Foto: Maxim Shemetov/Reuters

Med drugim namerava v okviru prihodnjega mandata za pomoč družinam in otrokom nameniti 40 odstotkov več kot doslej. V okviru načrtov je še poudaril, da bi od leta 2020 dalje na leto ustvarili stanovanja za pet milijonov ljudi in uravnavali pokojnine v skladu z inflacijo. Okrepili bi tudi investicije, saj si Putin želi, da bi se Rusija do sredine prihodnjega desetletja povzpela med pet največjih svetovnih gospodarskih velesil.

Pozval je še k tehnološkemu preboju, ki bi lahko zvišal življenjske standarde v države, ter okrepitvi demokracije in svoboščin na vseh področjih.

»Rusija odprta za svet, nove ideje in pobude«

»Da bomo napredovali in se dinamično razvijali, moramo razširiti svoboščine na vseh področjih in okrepiti demokratične institucije, lokalne vlade, strukturo civilne družbe in sodišč,« je povedal in dodal, da mora Rusija postati država, ki je odprta za svet, za nove ideje in pobude.

Njegove besede se sicer ne skladajo s političnimi ukrepi zadnjih let, ko so v resnici omejevali svoboščine in temeljne pravice. Vlada je med drugim razširila svoj nadzor nad spletom in delom nevladnih organizacij, ki dobivajo denar iz tujine, piše nemška tiskovna agencija DPA.

Letni Putinov nagovor je v živo v dvorani spremljalo več kot tisoč predstavnikov oblasti in družbe. Tradicionalno poslance nagovori decembra, a je lani nagovor preskočil. V začetku lanskega decembra pa je tudi uradno potrdil, da se bo že četrtič potegoval za položaj predsednika. Na najvišjih položajih v državi je sicer že skoraj dve desetletji.