Strokovnjaki bodo preučili vzorce živčnega strupa

London – V Veliko Britanijo bodo danes prispeli strokovnjaki Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW), ki bodo vzeli vzorce živčnega strupa, uporabljenega v napadu na nekdanjega ruskega agenta Sergeja Skripala in njegovo hčer. V Londonu menijo, da za napadom stoji Moskva, kar je ruski predsednik Vladimir Putin v nedeljo zvečer odločno zavrnil.

Strokovnjaki OPCW bodo danes vzeli vzorce, ki jih bodo nato preučili visoko priznani mednarodni laboratoriji, ki jih je izbral OPCW. Rezultate analize je pričakovati čez približno dva tedna, poročajo tuje tiskovne agencije.

Britansko zunanje ministrstvo je v nedeljo sporočilo, da imajo informacije, ki kažejo, da je Rusija v zadnjih desetih letih ne le razvijala živčne strupe in raziskovala načine izvajanja usmrtitev z njimi, ampak da sta bila del tega programa tudi »razvoj in shranjevanje novičoka«. Kot je za britanski BBC zatrdil vodja diplomacije Boris Johnson, imajo za to »dejanske dokaze«.

Johnson je tudi povedal, da britanska vlada preučuje možnost sprejetja zakona, podobnega tistemu, ki so ga sprejeli po smrti odvetnika Sergeja Magnitskega v priporu v Rusiji leta 2009. Zakon so sprejeli leta 2012, z njim pa so kaznovali ruske uradnike, obtožene kršitev človekovih pravic. Zamrznili so jim premoženje in prepovedali izdajo vizumov zanje.

Ruski predsednik Vladimir Putin je namige o vpletenosti Rusije v napad v nedeljo zvečer odločno zavrnil. »Trditve, da bi si kdo v Rusiji dovolil storiti kaj takega pred volitvami in svetovnim prvenstvom v nogometu, so čenče, nesmisli in neumnosti,« je dejal po nedeljski vnovični izvolitvi na položaj. Ob tem je izrazil pripravljenost Rusije sodelovati v preiskavi napada.

Skripala in njegovo hčer so našli 4. marca nezavestna na klopi v britanskem Salisburyju. Po navedbah Londona sta bila zastrupljena z živčnim strupom novičok, razvitim v nekdanji Sovjetski zvezi. Oba sta še vedno v kritičnem stanju v bolnišnici.

Za njuno zastrupitev je London obdolžil Moskvo in uvedel več ukrepov, med drugim je izgnal 23 ruskih diplomatov. Britanski zunanji minister je v petek dejal, da je napad najverjetneje odredil ruski predsednik Vladimir Putin, kar je Moskva odločno zavrnila.

Rusija je v soboto v odgovor napovedala izgon 23 britanskih diplomatov in ustavitev dejavnosti Britanskega sveta po državi.