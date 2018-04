Vajgl pri priprtem Puidgemontu

Berlin – Nekdanjega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemonta, ki v nemškem Neumünstru čaka na sodno odločitev o španski zahtevi za izročitev, je v zaporu obiskal tudi slovenski evroposlanec Ivo Vajgl. »Puigdemonta sem našel v pozitivnem, bojevitem razpoloženju,« nam je srečanje opisal Vajgl.



Puigdemont ne pričakuje, da bi ga Nemčija izročila Španiji, saj se zanaša na vrednote, o katerih tako obširno pišejo vodilni nemški mediji in ki jih zastopa javnost. »Misli, da je edina rešitev za sedanjo politično krizo v Španiji in Kataloniji začetek dialoga. Rekel je, da je v vsakem trenutku pripravljen na takšen dialog, a ga je španska vlada vseskozi odklanjala. Če dialoga ne bo, se bodo politične razmere v Kataloniji neizogibno dodatno zaostrile. Če bo izročen, se bodo začeli nemiri, demonstracije, razmere se bodo zelo nevarno zaostrile v Kataloniji in Španiji, on pa hoče dialog o prihodnosti in ne izpostavlja vprašanja neodvisnosti. Pravi: najprej je treba sesti skupaj, dati na mizo zahteve in pričakovanja, potem pa se lahko začne govoriti o tem, kaj so dosegljivi cilji,« je pogovor opisal Vajgl.



Trend avtoritarnosti v Evropi



»Katalonski voditelj nima velikega zaupanja v špansko vlado, ki je doslej verjela le v tiste pogoje, ki jih je diktirala sama,« je pripovedoval Vajgl. »Pripravljena je uporabiti vsa sredstva, tudi nasilje, ki je prišlo do izraza oktobra in v zadnjem času. Tudi širjenje kroga političnih zapornikov je dokaz, da vlada noče popustiti in da je pravzaprav opogumljena s stališči nekaterih vodilnih evropskih politikov.«



Puigdemont po Vajglovih besedah poudarja, da problem Katalonije ni več lokalni, ampak evropski, je problem evropskih vrednot. »V Evropi imamo dovolj držav, ki nižajo standarde demokracije in človekovih pravic,« je dejal evroposlanec. »Španija postaja ena izmed njih in to je zelo skrb vzbujajoč trend, trend avtoritarnosti, ki se kar širi. Tudi jaz mislim, da je treba na evropski ravni izraziti nekaj več razumevanja za položaj in dejstva v Kataloniji.«



Računa na Nemčijo



Vajgl ima zelo visoko mnenje o pravni državi v Nemčiji in misli, da bi od tega mnenja in te podobe močno odstopalo, če bi Nemčija pokazala popolno nerazumevanje do političnih razsežnosti problema Katalonije. »Obtožbe, ki govorijo o izdajstvu, o nelojalnosti in tako naprej, ne spadajo v naš čas in primerjave z nemškim kazenskim pravom, ki govori o veleizdaji, so popolnoma deplasirane. V teh primerih gre za obtožbe, ki so povezane z nasiljem, katalonski protest in zahteve pa so bili popolnoma in stoodstotno dosledno nenasilni, edino nasilje, ki smo ga videli, so izvajali zvezna vlada, njena policija in njeni represivni organi.« Meni, da so katalonska javnost, vlada in civilna družba pokazale izredno strpnost in pripravljenost na dialog in predvsem na nenasilje. »V tej točki morebitna nemška odločitev za izročitev trči ob popolnoma neskladna dejstva in nima pokritja niti v nemški niti v španski zakonodaji. Puigdemont je poudaril, da je problem Španije evidenten: ločitev in samostojnost posameznih vej oblasti ni jasna, to, da se vlada skriva za radikalnostjo pravosodja, je del specifične španske politične igre.«



Španija ne dovoli obiska zapornikov



Na vprašanje, kakšna bodo nadaljnja prizadevanja njega in drugih članov evropskega parlamenta, je omenil forum za dialog med EU in Katalonijo. Konec meseca v Barceloni načrtujejo konferenco v podporo političnim zapornikom, zahtevali pa bodo tudi srečanje z njimi. »Paradoksalno je, in to sem danes videl na lastne oči, da je v Nemčiji članom parlamenta dovoljen obisk zapornikov ob vsakem času, medtem ko smo v Španiji nekajkrat poskušali dobiti dovoljenje za obisk, a ga nikoli nismo dobili, dobili nismo niti odgovora.«