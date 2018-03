Varufakis ustanovil stranko, Grčiji obljublja realistično upanje

Nekdanji grški finančni minister med drugim predlaga prestrukturiranje javnega dolga in znižanje davkov.

L. Z., STA

Atene – Nekdanji grški finančni minister Janis Varufakis je danes ustanovil stranko MeRA25. Stranka je del evropskega gibanja DiEM25, ki bo sodelovalo na volitvah v evropski parlament prihodnje leto, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Varufakis je obljubil, da bo »Grčiji prinesel realistično upanje«, proevropsko stranko pa po njegovih besedah sestavljajo »levičarji in liberalci, zeleni in feministke«. Za Grčijo med drugim predlaga prestrukturiranje javnega dolga, znižanje davkov ter ustanovitev državnega podjetja, ki bi upravljalo z dolgovi gospodinjstev ter ščitilo dolžnike bankam pred zaplembo in prodajo njihovih nepremičnin.

Njegova stranka je del gibanja DiEM25, kar je skrajšano za Gibanje za demokracijo v Evropi do leta 2025. Transnacionalno gibanje proti establišmentu se zavzema za novo politiko za Evropo po gospodarski krizi.





Varufakis predlaga ustanovitev državnega podjetja, ki bi upravljalo z dolgovi gospodinjstev. Foto: Francois Lenoir/Reuters

Gibanje nima uradnega vodje. Kot je pojasnil Varufakis, bodo člani v državah, kjer deluje DiEM25, v prihodnjih mesecih izvolili generalnega sekretarja, kandidate za evropske volitve in platformo za kampanjo za vsako državo.

Nekdanji grški minister je še dejal, da je bil evropski parlament vedno »figov list« za pomanjkanje resničnega demokratičnega procesa.



Ugledni podporniki

Pobuda, ki obljublja »odgovorno nepokorščino«, ima po Varufakisovih besedah že člane v več državah, med drugim v Franciji, Nemčiji, Veliki Britaniji, na Irskem, Portugalskem, Poljskem in v Litvi. Med uglednimi podporniki DiEM25 so kanadska novinarka Naomi Klein, ameriški jezikoslovec in politični aktivist Noam Chomsky ter britanski glasbenik Brian Eno.