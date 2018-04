Vdor carinikov v migrantsko kliniko

B. F. Ž., STA

Rim - Italijo je razburil vdor francoskih carinikov v prostore italijanske humanitarne organizacije na italijanski strani meje med državama. Italijanska vlada je na zagovor v soboto poklicala francoskega veleposlanika, zunanje ministrstvo pa govori o »resnem« primeru in popolnoma neupravičenem ravnanju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Francoski cariniki so v petek po navedbah humanitarnih delavcev zahtevali, da nek nigerijski migrant v italijanskem obmejnem mestu Bardonecchia blizu Torina opravi preizkus za droge. Ob tem so vstopili v prostore za migrante, ki jih vodi zdravstvena humanitarna organizacija Rainbow for Africa in ležijo približno en kilometer v notranjosti države.

Test za droge

»Francoski obmejni agenti so - oboroženi - vstopili v kliniko v Bardonecchii in prisilili migranta v test urina ter zastraševali našega zdravnika, mediatorje in odvetnike,« je po navedbah britanskega BBC sporočila organizacija. Ob tem so poudarili, da so se francoski uradniki resno vmešali v delo nevladnih organizacij v italijanskih institucijah.

Francoska vlada očitke zavrača. Cariniki naj bi namreč na vlaku iz Francije v Italijo opazili moškega, ki so ga sumili tihotapljenja drog. V center za pomoč migrantom na železniški postaji naj bi vstopili z dovoljenjem z namenom opraviti test za droge, potem ko se je potnik z dovoljenjem za prebivanje v Italiji izkrcal iz vlaka. Test je bil sicer negativen.

Agenti lahko teste na postaji izvajajo v skladu z dvostranskim dogovorom iz leta 1990, še navaja Pariz.

Župan Bardonecchie Francesco Avato je poudaril, da ga je novica »zelo vznemirila«, saj francoski uradniki nimajo pravice vstopa v prostore migrantske klinike. Nekdanji italijanski premier Enrico Letta je dogodek označil za »še eno napako v naslavljanju migrantskega vprašanja«.